Yeni Galacticos'lar yolda

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Real Madrid, Tottenham'un yıldız futbolcusu Lennon'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Lennon'un yanı sıra Arjantinli süper yetenek Maria'yı da uzun vadede kadrosuna

10 Eylül 2008 03:00

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, Tottenham Hotspurs'un yıldız futbolcusu Aaron Lennon'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Transfer dönemi kapanmasına rağmen geleceğe yönelik yatırımlar için kolları şimdiden sıvayan Real Madrid, ilk hedef olarak İngiliz futbolcu Lennon'u seçti.

Brezilyalı futbolcu Robinho'nun Manchester City'e transferinin ardından orta sahadaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen Madrid temsilcisi, ocak ayı transfer döneminde 24 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında Tottenham'ın kapısını çalacak.

Lennon'un yanı sıra Arjantinli süper yetenek Angel di Maria'yı da uzun vadede kadrosuna katmanın planlarını yapan Real Madrid, Benfica'ya 15 milyon Euro'luk bir teklif yapacak. Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin Milli Takımı forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki yıldız futbolcu için Chelsea ve Arsenal de devrede.

Real Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edilen diğer oyuncular ise Brezilya Ligi takımlarından Internacional'de forma giyen Nilmar, Boca Juniors'tan oynayan Rodrigo Palacio ve Ajax'ın gol makinesi Klaas-Jan Huntelaar...

Aaron Lennon'dan sonra bu isimler arasında Real Madrid'in transfer listesinde öne çıkan bir diğer isim ise Klaas-Jan Huntelaar. Ruud Van Nistelrooy ve Raul'un ilerleyen yaşlarını göz önünde bulunduran Madrid ekibi, santrfor hattına bir önce transfer yaparak geçiş süreçini en kısa sürede tamamlamak istityor.

Daha önce bu sezon Ajax'tan ayrılmayacağını açıklayan Huntelaar'ın gelecek sezon başında Hollanda'dan ayrılarak Avrupa'nın dev kulüplerine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Huntelaar'ın Ajax'tan ayrılacağı söylentilerine bir de Marco Van Basten'in yıldız futbolcu üzerine sadece bu yıllık plan yaptıklarını açıklaması Real Madrid - Huntelaar transfer söylentilerini çok daha fazla kuvvetlendiriyor.

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