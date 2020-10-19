Yeni Foça Yat Limanı Projesi 'yap-işlet-devret' modeliyle ihale edilecek

İzmir Yeni Foça Yat Limanı Projesi, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında ihale edilecek. Projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

Resmi Gazete'nin 17 Ekim tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, geçici teminat tutarı 150,000 TL olarak belirlenen ihaleye 17 Aralık'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye girmek isteyen firmalar, projeye ait ihale dosyalarını 25 Ekim'den itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı'nda ücretsiz olarak görebilecekler.