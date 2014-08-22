Yeni Başbakan adayı Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu kürtaj karşıtı

Gözler 28 Ağustos'tan sonra Başbakanlık koltuğuna oturacak olan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nda. Sare Davutoğlu'nun üyesi olduğu Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı kürtaj karşıtı çalışmalar yapıyor.

Sare Davutoğlu, kadın doğum uzmanı. Ahmet Davutoğlu ile Malezya’ya gittiği dönemde o da üniversite kliniğinde görev yaptı. Halen İstanbul’da kendi muayenehanesinde çalışıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kız kardeşi Vesile İlden’in dostu olan Sare Davutoğlu, Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın da doktoru. Doğumunu o yaptırdı.

Üyesi olduğu vakıf kürtajla mücadele ediyor

Sare Davutoğlu kürtaj karşıtı görüşleriyle tanınıyor. Seminerlere, toplantılara katılıp bu konuda konuşmalar yapıyor. Üyesi olduğu, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı’nın amaçlarından biri de kürtaja karşı mücadele.



Vakfın “Yaşama hakkı-kürtaj” projesinde Sare Davutoğlu, aktif olarak görev aldı. Vakıf, 2006’da kamu yararına çalışan kuruluşlar arasına alındı ve vergi muafiyeti tanındı.

Davutoğlu çifti 4 çocuk sahibi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Sare Davutoğlu, Bahçelievler'de çalışıyor. Başbakan Erdoğan'ın kız kardeşi Vesile İlden'in yakın arkadaşı olan Sare Hanım, Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın doğumunu da yaptıran doktor.



Davutoğlu çiftinin, Sefure, Meymune, Hacer Bike ve Mehmet adında dört çocuğu var. En büyük kızı Sefure, Yıldız Holding'in kurucusu Sabri Ülker'in 3. torunu Ahmet Özokur ile ortanca kızı Meymune ise İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dursun Topçu'nun oğlu Talha Topçu ile evli.