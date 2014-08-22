T24 LogoT24 Logo
Politika

Yeni Başbakan adayı Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu kürtaj karşıtı

28 Ağustos tarihinden sonra Başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, dikkatleri üzerine çekecek

22 Ağustos 2014 02:15

Gözler 28 Ağustos'tan sonra Başbakanlık koltuğuna oturacak olan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nda. Sare Davutoğlu'nun üyesi olduğu Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı kürtaj karşıtı çalışmalar yapıyor.

Sare Davutoğlu, kadın doğum uzmanı. Ahmet Davutoğlu ile Malezya’ya gittiği dönemde o da üniversite kliniğinde görev yaptı. Halen İstanbul’da kendi muayenehanesinde çalışıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kız kardeşi Vesile İlden’in dostu olan Sare Davutoğlu, Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın da doktoru. Doğumunu o yaptırdı.

 

Üyesi olduğu vakıf kürtajla mücadele ediyor

 

Sare Davutoğlu kürtaj karşıtı görüşleriyle tanınıyor. Seminerlere, toplantılara katılıp bu konuda konuşmalar yapıyor. Üyesi olduğu, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı’nın amaçlarından biri de kürtaja karşı mücadele.

Vakfın “Yaşama hakkı-kürtaj” projesinde Sare Davutoğlu, aktif olarak görev aldı. Vakıf, 2006’da kamu yararına çalışan kuruluşlar arasına alındı ve vergi muafiyeti tanındı.

 

Davutoğlu çifti 4 çocuk sahibi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Sare Davutoğlu, Bahçelievler'de çalışıyor. Başbakan Erdoğan'ın kız kardeşi Vesile İlden'in yakın arkadaşı olan Sare Hanım, Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın doğumunu da yaptıran doktor.

Davutoğlu çiftinin, Sefure, Meymune, Hacer Bike ve Mehmet adında dört çocuğu var. En büyük kızı Sefure, Yıldız Holding'in kurucusu Sabri Ülker'in 3. torunu Ahmet Özokur ile ortanca kızı Meymune ise İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dursun Topçu'nun oğlu Talha Topçu ile evli.

 

ETİKETLER

ahmet davutoğlusare davutoğlukürtajesra albayrak

İlgili Haberler

Erdoğan açıkladı: AKP Genel Başkanı ve Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu

12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, çözüm süreci ve paralel yapıyla mücadelede Ahmet Davutoğlu'nun yanında olacağını söyledi

'Paralel yapı' Başbakan adayı Davutoğlu'nun ilk açıklamasına girdi

AKP'nin yeni Genel Başkan adayı olarak açıklanan Ahmet Davutoğlu, 'Sayın cumhurbaşkanımız bu kadronun öncüsüdür, lideridir' diye konuştu

Ahmet Davutoğlu: Konya'dan İstanbul'a, Malezya'dan üniversiteye, danışmanlıktan Başbakanlığa

Annesini 4 yaşında kaybeden Başbakan adayı Davutoğlu’nun 55 yıllık hayatının hikâyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24