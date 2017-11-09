İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 37’ncisi düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali’nin ortak yapım etkinliği Köprüde Buluşmalar, 14-15 Nisan tarihlerinde 13'üncü kez gerçekleştirilecek. Yeni filmlerin ilk adresi Köprüde Buluşmalar'ın başvuruları başladı.

Uzun metrajlı kurmaca ve belgesel projeler ile filmlerin ilk uluslararası sunumlarının yapılacağı Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi ve Work in Progress’in yanı sıra sinema profesyonellerine yönelik birçok sinema konuşması düzenlenecek.

14-15 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek Film Geliştirme Atölyesi yönetmen, senarist ve yapımcılara uzun metrajlı kurmaca ve belgesel projelerinin ilk uluslararası sunumlarını gerçekleştirmek ve yapım sürecini başlatmak için gerekli desteği bulmalarına olanak yaratmayı amaçlıyor.

Korku, fantastik, komedi gibi farklı türlere de açık olan başvurular arasından seçilecek projelerin yönetmen, senarist ve yapımcıları için her yıl verilen ön hazırlık aşaması ve sunum teknikleri eğitimine ek olarak kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Ön çalışmanın ardından yönetmen, yapımcı ve/veya senaristler uluslararası yapımcı, dağıtımcı, fon, market ve yayın kurumu temsilcileri ile birebir toplantı yapma fırsatını buluyorlar.

Film Geliştirme Atölyesi’ne başvurular için son gün 18 Aralık, Pazartesi. Sinema severler yönetmelik ve başvuru detaylarına ise http://film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar/80 adresinden temin edilebilir.