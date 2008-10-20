Yeni Fiesta satışa çıktı

Ford Otosan, Ford Fiesta'nın 7. nesil modelini 26 bin 200 YTL'den başlayan fiyatlarla, Türkiye'de satışa sundu.



Yeni Fiesta'nın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Michael Flewitt, Ford için Fiesta'nın global açıdan da çok büyük önemi olduğunu vurgulayarak, Fiesta'nın 32 yıldan bu yana 12 milyondan fazla sattığını anlattı.



Ford Kinetik Tasarım Felsefesinin en modern yorumunun, Fiesta'da görüldüğünü kaydeden Flewitt, Yeni Fiesta'nın öyküsünün, 2007 yılında Verde konsepti ile başladığını söyledi.



Flewitt, Fiesta'nın 2005-2007 yıllarında B sınıfının lideri olduğunu ve mevcut Fiesta'nın, yüzde 8 pazar payına sahip bulunduğunu ifade ederek, "Yeni Fiesta'nın getirdiği özelliklere ilave olarak kinetik tasarımla bu başarının daha da artacağına inancım tamdır" dedi.



Soruları da yanıtlayan Flewitt, Yeni Fiesta'nın insanların kalplerine de sesleneceğini belirterek, Fiesta ile filolara çok hitap ettiklerini ve satışlarının yüzde 60'ının filolardan geldiğini kaydetti ve Yeni Fiesta ile perakende satışlarda yüzdelerinin artmasını, filo satışlarının da olduğu gibi sürmesini beklediklerini ifade etti.



"Bu pazarda hedef koymak zor" değerlendirmesinde bulunan Flewitt, "Biz bu araçla yüzdelerimizi artıracağız" dedi.



Pazar payı hedefi: yüzde 10



Ford Otosan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aykut Özüner de, Yeni Fiesta ile 7 yeni renk seçeneğinin devreye alındığını, aracın akıllı güvenlik sisteminin yüzde 55 oranında yüksek güçte çelik içerdiğini ve aracın darbelere karşı yüzde 10 daha fazla güçlendirilmiş olduğunu, aynı zamanda bir önceki Fiesta'ya göre 40 kilogram daha hafif olduğunu anlattı.



Özüner, B sınıfının, Türkiye pazarının yüzde 33-34'ünü oluşturduğunu kaydederek, burada Fiesta'nın yüzde 8 seviyesindeki pazar payıyla oldukça başarılı olduğunu vurguladı. Özüner, bu başarının kendilerini geleceğe yönelik motive ettiğini ve yüzde 10'luk pazar payı hedeflediklerini bildirdi.



Yeni Ford Festa



Toplantıda verilen bilgiye göre, küçük sınıf 5 kapı sınıfında yer alan Ford Fiesta'nın yedinci nesil modeli, 26 bin 200 bin YTL ile 32 bin 700 YTL arasında değişen fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.



Yeni Fiesta'nın tasarımı, Avrupa'dan Amerika'ya, Çin'den Avusturalya ve Güney Afrika'ya kadar müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirildi. Yeni Fiesta, 5 kıtada satılmak üzere 3 kıtada üretilecek ve aşamalı olarak tüm dünya pazarlarında yerini alacak.



Titanium ve Trend olmak üzere iki donanım seviyesiyle pazara sunulan Yeni Fiesta'da, 1,25L 82PS ve 1,4 96PS benzinli ve 1,4L 68PS ve 1,6L 90PS dizel olarak 4 adet motor seçeneği bulunuyor.



Yeni Fiesta, geliştirilen motorlar sayesinde genel olarak azalan ağırlıkla "daha iyi performans", "daha az yakıt tüketimi" ve "daha düşük karbondioksit atıkları"nı birleştiriyor. Yapılan geliştirmelerle elde edilen tasarruf sayesinde potansiyel olarak önceki Fiesta'ya göre Avrupa'da havaya yılda 11 bin ton daha az karbondioksit salınacak.



