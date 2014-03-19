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Bilim / Teknoloji

'Yeni Facebook' kullanıcıların tepkisini çekti

Sık sık yaptığı tasarım değişiklikleriyle gündeme gelen Facebook'un yapmaya hazırlandığı son değişiklik bazı kullanıcıların tepkisini çekti

19 Mart 2014 14:37

Sosyal medya sitesİ Facebook'un yeni tasarıma geçiş çalışmaları büyük tepki topluyor.

Belirli aralıklarla tasarımında radikal değişikliğe giden Facebook 'ta yine değişim rüzgarları esiyor. Radikal’de yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde kullanıcıların bir kısmında yeni tasarıma geçiş yapıldı; ancak bu değişiklik kullanıcılardan büyük tepki çekti.

Facebook'ta kullanıcıların bildirimlerini görmesini sağlayan ve mesajlara ulaşılan menü ortadan kaybolunca kullanıcılar dakikalarca bu menüyü sayfada aradı.

Şimdilik konuyla ilgili Facebook'tan bir açıklama yok; ancak yapılacak son değişikliğin epey tepki çektiği aşikar.

 

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