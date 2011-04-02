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YENİ EVLİ GENÇ KAZA KURBANI KAHRAMANMARAŞ (A.A)

02 Nisan 2011 00:36

-YENİ EVLİ GENÇ KAZA KURBANI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 01.04.2011 - Kahramanmaraş'ta meydana gelen motosiklet kazasında bir hafta önce evlenen genç hayatını kaybetti, amcasının oğlu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'nden kent merkezine gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 LK 128 plakalı motosiklet orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada, motosiklette bulunan Yaşar Andız (23) olay yerinde hayatını kaybederken, amcasının oğlu Abdullah Andız (25) da ağır yaralandı. Abdullah Andız, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.  -1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞTİ- Merkeze bağlı Kale Köyü'nde oturan Yaşar Andız'ın bir hafta önce evlendiği ve yakınlarının yanına ziyarete geldiği öğrenildi.  Genç yaşta trafik kazasına kurban giden Yaşar Andız'ın damatlık ayakkabısını cesedinin yanında gören yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ağabeyi Mustafa Andız, kardeşinin cenazesine son kez bakmak istedi. Güçlükle sakinleştirilen ağabeyi, kaldırıma oturarak gözyaşı döktü.  Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yaşar Andız'ın cenazesi Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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