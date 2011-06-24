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YENİ EVLİ DAMAT BULUNAMADI  DENİZLİ (A.A)

24 Haziran 2011 16:24

-YENİ EVLİ DAMAT BULUNAMADI  DENİZLİ (A.A) - 24.06.2011 - İzmir'den Denizli'ye aile ziyaretine giderken Büyük Menderes Nehri'ne düşen otomobil çıkarıldı, içindeki yeni evli çiftten damat Birol Baskın bulunamadı. Menderes Nehri'nde arama çalışmalarını sürdüren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiyeye bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, 35 ZBA 60 plakalı otomobili buldu. Vinçle Büyük Menderes Nehri'nden çıkarılan otomobilde, Birol Baskın'ın olmadığı görüldü. Nehre düşen otomobilden çıkan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Nilay Baskın (17), olay yerine gelerek aracın sudan çıkarılmasını izledi. Babası Veli Kayman ve kayınpederi Ali Baskın ile kurtarma çalışmasını izleyen Nilay Baskın, gazetecilere ''Virajı alamadık, suya düştük, ben kendi imkanlarımla çıktım'' dedi. Nehirde kaybolan Nilay Baskın'ın eşi Birol Baskın'ın bulunması için Büyük Menderes Nehri'nin Buharkent'e kadar olan 17 kilometrelik kısmında arama çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Birol Baskın'ın (19) kullandığı 35 ZBA 60 plakalı otomobil, dün akşam İzmir Ödemiş'ten Denizli'ye gelirken Sarayköy ilçesi Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri'ne düşmüş, Nilay Baskın (17) nehirde sürüklenen araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek karaya ulaşmış, 20 günlük eşi Birol Baskın'ın bulunduğu otomobil ise nehirde kaybolmuştu.

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