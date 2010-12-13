Yeni evli çiftin katili ağabey çıktı

T24 - Fatih'te lüks bir otomobil içinde yeni evli çift başından silahla vurulmuş olarak bulundu.

Seyitömer Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi'nde Opel İnsignia marka otomobilde saat 23.00 sıralarında iki kişi silahla vurulmuş olarak bulundu.





Yaralıları bulan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 29 yaşındaki Zekeriya ve eşi 26 yaşındaki Sonay Vural'ın öldüğünü belirledi. Polis, caddeyi tamamen trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Polis, otomobili içindeki cesetlerle birlikle çekiciye yükledi. Otomobilin detaylı inceleme için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.







Genç çifte korkunç infaz



Polis, kuyumculuk yapan Zekeriya ve Sonay Vural'ın kısa süre önce, kız tarafının itirazına rağmen evlendiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi ışığında soruşturmasını sürdüren polis, Sonay Vural'ın ailesinin cinayeti azmettirebileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Ağabey gözaltına alındı

Fatih'te, otomobillerinin içinde silahla öldürülmüş halde bulunan yeni evli çift Zekeriya ve eşi Sonay Vural’ın katil zanlısı genç kızın ağabeyi Günay Öymen gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'teki Seyitömer Mahallesi'nde, 29 yaşındaki Zekeriya ve eşi 26 yaşındaki Sonay Vural otomobillerinin içerisinde silahla öldürülmüş halde bulundu. Cesetlerin otomobilin ön koltuğunda ve genç kızın eşinin kucağına kapanmış vaziyette olduğu görüldü. İlk incelemede yakın mesafeden otomobilin arka koltuğunda oturan kişi tarafından ateş edilmiş olduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, katilin otomobilin arka koltuğundan ateş eden tanıdık birisi olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Her iki tarafın da ailelerinin ifadesine başvuran ekipler, 10 gün önce Fatih Evlendirme Dairesi’nde evlenen çiftin evlenmelerine genç kızın ailesinin "farklı din" nedeniyle karşı çıktığı ileri sürülüyordu. Bunun üzerine Günay Öymen cinayetin birinci şüphelisi olarak aranmaya başlandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, katil zanlısının genç kızın ağabeyi Gönay Öğmen olduğunu belirledi. Ardından Öğmen’in gidebileceği adresler araştırıldı. 120 adet güvercini olan Öğmen’in bu tutkusunu öğrenen ekipler Kocamustafapaşa Güvercin Sevenler Derneğine baskın düzenledi. Burada saklanan Öğmen belinde cinayet silahı ile birlikte gözaltına alındı. Her yerde aranan genç kızın ağabeyi Günay Öymen sonunda yakalandı.



Amca konuştu: Öldürdüler

Fatih'te bir otomobilin içinde vurularak öldürülen 10 günlük olan 29 yaşındaki Zekeriya ve eşi 26 yaşındaki Sonay Vural'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Zekeriya Vural'ın yakınlarından amcası Cemil Vural, "Karşı taraf evliliğine karşı çıktılar öldürdüler" dedi.

Dün akşam Sonay Vural'ın ağabeyi Günay Öymen'in çifti yemeğe davet ettiğini anlatan Amca Vural, "Akşam 12 civarında polis geldi, babasını aldı. Karakoldan öğrendik. Evliliğe karşıydılar. Çocuk Müslüman, kız Hristiyan kabul etmediler. İkna edemedik. Aile karşı çıktı, kız 'İntihar edeceğim' dedi."



Ağabey itiraf etti

Cinayet silahı ile birlikte bir derneğin lokalinde gözaltına alınan Öğmen ilk ifadesinde, “Bize rağmen evlendiler. Dün kendileri ile bir kafede buluştuk. Zekeriya “Bu iş bitti, sen araya girme’ derken kız kardeşim de ‘Sen karışamazsın’ diyerek beni tahrik etti. Bunun üzerine kafeden çıktıktan sonra arabanın içerisinde her birine birer kursun sıkarak öldürdüm" dedi.

Öte yandan 10 gün önce Fatih Evlendirme Dairesi’nde evlenen çiftin Bolu’da bir hafta balayına gittikleri ve çiftin evlenmelerine rağmen kendilerine ev kurmadıkları öğrenildi.





