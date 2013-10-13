Yeni evli çifte 103 bin liralık elektrik faturası

İstanbul Esenyurt’ta yeni evli bir çifte tam 103 bin liralık elektrik faturası geldi. Çift, itiraz etti ama faturanın işleme konulma ihtimali bile uykularını kaçırmaya yetti.

Faturayı görünce sabaha kadar uyuamadım diyen Aytaç Kılıç, “Akşam posta kutusunda faturayı görünce sevinmiştim. Daha yeni evliyim, otomatik ödeme yapmak için faturayı bekliyordum. Faturadaki tutarı görene kadar sevinçliydim. Görünce uykularım kaçtı, sabaha kadar uyuyamadım" şeklinde konuştu.

Ertesi gün elektrik dağıtım şirketine gidip tutara itiraz eden Aytaç Kılıç, "Yetkililere gösterince onlar da güldü faturaya. Sonra incelemek üzere işleme aldılar. Son ödeme tarihi bayramdan sonrasına geliyor. Benim korkum bayramdan sonra gelip sayaca bakacaklarmış. Eğer sayaca bakıp bu faturayı işleme koyarlarsa faiz yüklerlerse ben ne yapacağım bilemiyorum" dedi.

Kılıç çifti şimdi bayram sonrasını bekliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da yüksek elektrik faturalarında yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Buna göre aboneneler, itiraz ettikleri taktirde bir önceki fatura bedeli kadar tutar ödeyecek. Geri kalan rakamın harcandığını elektrik dağıtım şirketi ispat etmek zorunda kalacak.