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YENİ EVLİ ÇİFT ŞOFBEN KURBANI  İSTANBUL (A.A) 

04 Kasım 2010 19:27

-YENİ EVLİ ÇİFT ŞOFBEN KURBANI  İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Küçükçekmece'de, yeni evli bir çift evlerinde ölü bulundu.  Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde oturan Nalan Görgün (20) ve İlker Görgün'den (26) bir süredir haber alamayan komşuları ve aynı mahallede oturan yakınları, durumu polise bildirdi.  Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Görgün çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde yapılan incelemelerin ardından yeni evli çiftin cesetleri, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.  Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, çiftin, şofbenin bağlı olduğu borudan sızan baca gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade ettiler. 

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