Yeni evli çift, düğüne katılacaklarını söyleyip gelmeyenlere fatura yolladı

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ABD'de yeni evli bir çift, düğün davetlerine katılacaklarına dair dönüş yapıp sonra gelmeyen kişilere 240 dolarlık hesap yolladı.

Bu hafta Twitter'da viral olan fatura, yeni evli çiftin haklı mı haksız mı olduğu ile ilgili tartışmalara neden oldu.

Jamaika'da evlenen çiftin gönderdiği faturada katılım için kişi başı 120 dolar harcadıkları görülüyor.

New York Post'un aktardığına göre damat Doug Simmons yaptığı Facebook paylaşımında, "Son sayımda düğüne katılacağınızı belirttiğiniz için size bu faturalar gönderiliyor. Bize önceden gelemeyeceğinizi bildirmediğiniz için ödediğimiz bu miktarı bize borçlusunuz. Lütfen hangi ödeme yönteminin size uyduğunu bize bildirin" yazdı.

Simmons, arkadaşlarından tek isteğinin katılamayacak olsalar bile durumu önceden kendilerine bildirmeleri olduğunu ve birçok tanıdığının bu talebini yerine getirmediğini ifade etti.