Yeni Ergenekon dalgası: 9 il, 28 gözaltı

T24 -

İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Kayseri, Sivas, Kars ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 9 ilde Ergenekon soruşturma dosyalarında İbrahim Şahin'le bağlantılı olduğu öne sürülen bazı isimler hedef alındı.

Çek senet tahsilatı, adam yaralama gibi suçlara karıştığı belirtilen 28 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, el bombası ve bazı silah parçaları bulundu. Operasyon kapsamında İzmir'de ismi adam yaralama olaylarına da karışan yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden A.M'nin de bulunduğu belirtiliyor.



