Yeni Ergenekon dalgası: 9 il, 28 gözaltı

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında Ergenekon savcılarının talepleri doğrultusunda 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.
İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Kayseri, Sivas, Kars ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 9 ilde Ergenekon soruşturma dosyalarında İbrahim Şahin'le bağlantılı olduğu öne sürülen bazı isimler hedef alındı.
Çek senet tahsilatı, adam yaralama gibi suçlara karıştığı belirtilen 28 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, el bombası ve bazı silah parçaları bulundu. Operasyon kapsamında İzmir'de ismi adam yaralama olaylarına da karışan yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden A.M'nin de bulunduğu belirtiliyor.
Gözaltına alınanlar arasında eski özel harekatçı bir emniyet amiri, bazı muvazzaf astsubaylar ve bazı bürokratlar da var.
Grubun liderliğinin İbrahim Şahin'in tutuklanmasının ardından Ahmet M. ve emekli astsubay Güven A. tarafından yürütüldüğü iddia ediliyor. Bu arada Güven A'nın Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndan emekli olduğu öğrenildi.
Operasyonda el bombası, tabanca ve kalaşnikof silaha ait parçalar da ele geçirildi.
Daha öncede Ergenekon soruşturması kapsamında İbrahim Şahin ile bağlantılı kişiler gözaltına alınmıştı.
11. dalga olarak adlandırılan gözaltı operasyonlarında Ankara ve İstanbul dışında muvazzaf polis ve subaylar gözaltına alınmıştı. Polis ve askerler arasında İbrahim Şahin’e bağlı iki tane suikast timi bulunduğu öne sürülüyordu. Gözaltına alınan polislerin arasında özel harekatçılar da bulunuyordu. Gözaltına alınan askerlerden 8’inin halen görev yapmakta olan muvazzaf subaylar olduğu öğrenilmişti.
Operasyon kapsamında Antalya’da Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli emniyet amiri Servet Kaynak ile polis memuru Fahri Süslü, Tokat’ta da özel harekat polisi Murat Çavdar gözaltına alınmıştı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde de biri özel harekatçı polis biri başkomiser 2 kişi gözaltına alınmıştı.
Şırnak’ta da operasyon kapsamında 4 subayın gözaltına alındığı bildirilmişti. Bu subaylardan biri olan Üsteğmen Melih Yüksel’in Bursa’nın İznik ilçesindeki evinde arama yapılmıştı.