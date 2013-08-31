Yeni ehliyetler 'pembe' oluyor

AB standartlarına uygun hale getirilen sürücü belgelerinin tasarımı belli oldu. Yeni ehliyetler pembe ağırlıklı, turkuvaz ve bej rengi dolgulu, çip değil karekodlu olacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücü belgelerini AB kriterlerine uygun hale getirmek üzere başlattığı çalışmada sona yaklaştı. Bu kapsamda yeni sürücü belgelerinin tasarımı tamamlandı. Sabah gazetesinin haberine göre; Sürücü belgeleri Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olduğu gibi ağırlıklı pembe renkten oluşacak. Yeni sürücü belgelerinin ayrıca PVC'den değil tanesi 3 dolara mal olan 24 milyon adet polikarbon karttan yapılmasına karar verildi.

Kızıl ötesi boya kullanıldı

Böylece kartlar daha dayanıklı ve nem kapma oranı düşük olacak. Ehliyetlerde değişken lazer görüntüler, renk geçişli ve ultraviyole floresan mürekkep, renk değiştiren baskı, arka planda dijital su izi, kızıl ötesi ya da fosforlu boya, kabartma harf, sembol ve şekiller kullanıldı.



EGM yeni sürücü belgelerini programda sorun çıkmazsa 2014 Nisan ayından itibaren dağıtmaya başlayacak. Sürücü belgelerinin ön yüzünde dikkat çekici şekilde ay yıldız bulunacak. Ehliyetin yine ön yüzünde yalnızca ultraviyole (Mavi Renk) ışık ile görülebilecek 'TR ve Ayyıldız' basılacak. Ay yıldızın sol yanında ise ehliyetin yüksek güvenlikli olduğunu gösteren su izini andıran parmak izi siluetli 'sürücü belgesi' yazısı yer alacak. Ön kısımda lazer yazıyla sürücünün ad-soya- doğum tarihi-TC. kimlik numarası, ehliyetin alındığı tarihe yer verilecek.

Küçük fotoğraf

Sürücü belgesi sahibinin fotoğrafı belgenin ön yüzünde bulunan yıldızın altında yer alacak. Eskisine göre daha küçük olacak fotoğraf, karta lazer baskı ile işlenecek ve üzerinde oynamaya veya kopyalamaya karşı özel hologram yer alacak.

Kartın ön yüzünde yer alacak resmi makamlarca verildiğini belirten hologramın hemen yanında ise araç sahibinin hangi araçları kullanabileceğini gösteren sürücü sınıfları bulunacak.

Kartın arka kısmında ise sürücünün kişisel özelliklerinin yer aldığı çip değil karekod yer alacak. Karekodun içinde sürücünün parmak izi, kimlik numarası, kan grubu gibi bilgileri bulunacak. Ayrıca arka kasımda kişinin kan grubu, hangi tür ehliyetleri kullanabileceğine dair sınıflarda işaret bulunacak.

Yeni ehliyetler basıldıktan sonra beş yıl içinde ehliyetlerin değişmesi gerekecek.