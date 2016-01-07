Yeni ehliyetler için online randevu dönemi

Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak'tan itibaren yenileriyle değiştirilmeye başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sürücü belgesi işlemlerini kolaylaştırmak için online randevu sisteminin hizmete başladığını duyurdu.
İHA’nın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücü belgesi sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sisteminin hizmete başladığını duyurdu. Sistem surucurandevu.egm.gov.tr adresi üzerinden hizmet veriyor.
Vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinden online randevu aldıktan sonra il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Sürücü belgeleri 5 yıl içerisinde değiştirilebilecek.