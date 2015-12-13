Yeni ehliyetler için ödenecek tutar belli oldu

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik uyarınca, 1 Ocak’tan itibaren 24 milyon ehliyetin değişimine başlanıyor. Ehliyetler 5 yıllık süre içinde yenilenecek. Mevcut ehliyetlerin, yeni tip sürücü ehliyeti ile değiştirilmesi için vatandaştan, 15 lira belge bedeli, 1 adet biyometrik fotoğraf, parmak izi ile “Sürücü engeli yoktur” yazılı sağlık raporu istenecek.

Sağlık raporu, aile hekimlerinden ücretsiz olarak alınabilecek. Aile hekimi sağlık yönünden problem bulursa tam teşekküllü hastaneye sevkedecek. Buradan alınacak rapor olumlu ya da olumsuz kesinlik taşıyacak. Pasaportu ya da silah ruhsatı olanlardan ise parmak izi istenmeyecek. 15 lira bedelli yeni ehliyetlerden 360 milyon lira toplanacak.

Yeni yılda verilmeye başlanacak olan sürücü belgeleri Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olacak ve yurt dışında da geçerlilik kazanacak. Yeni ehliyetler, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici sınıfları için 5 yıl; motosiklet, otomobil, traktör ve iş makinesi sınıfları için 10 yıl geçerli olacak. Ehliyetler, bu sürenin sonunda, sürücünün yeniden sağlık kontrolünden geçirilmesi ile tekrar yenilenebilecek.