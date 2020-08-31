Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı | Bakan Selçuk: Bu süreç 18 Eylül'e kadar, yeni takvim için gerekli işlemler sürüyor

2020-2021 eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süreç 18 Eylül'e kadar, yeni takvim için gerekli işlemler sürüyor" açıklamasında bulundu.

Selçuk açılış konuşmasında, "Çocuklarımız için hazırız. Ders programımız hazır. Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci 18’ine kadar sürdüreceğiz. Yeni takvim için gerekli işlemler sürüyor. Öğretmenlerimiz farklı platformlardan da çocuklarla erişim sağlayabilir." dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığı salgının durumuna göre yüz yüze eğitim takvimini kararlaştıracak.