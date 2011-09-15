-Yeni eğitim öğretim yılı Pazartesi günü başlıyor İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, pazartesi günü yeni eğitim ve öğretim yılının açılması nedeniyle bazı önlemler aldıklarını belirterek, ''Özellikle kazı çalışmaları durdurulacak. Toplu taşıma araçlarında ek seferler yapılacak. Pazartesi günü 06.00-13.00 saatleri arasında toplu taşıma araçları öğrencilere hizmet verecek'' dedi. Topbaş, Florya Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 19 Eylül Pazartesi günü okulların açılacağını ve öğrencilerin ders başı yapacağını kaydederek, ''Özellikle belediye olarak göreve geldiğimiz günden beri okulların açıldığı hafta itibariyle çok ciddi önlemler aldığımız için ve İstanbulların göstermiş olduğu hassasiyet sebebiyle eğitim haftasında problemler yaşanmıyor'' dedi. İstanbullular'dan, eğitimin başladığı hafta özel araçlarını kullanmamalarını rica ettiğini ifade eden Topbaş, şöyle konuştu: ''Toplu taşıma araçlarını tercih etsinler. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Başarılı bir eğitim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuyla ilgili geçmişte olduğu gibi önemli önlemler aldık. Özellikle kazı çalışmaları durdurulacak. Okul çevreleri ağırlıklı olmak üzere. Toplu taşıma araçlarında ek seferler yapılacak. Pazartesi günü 06.00-13.00 saatleri arasında toplu taşıma araçları öğrencilere hizmet verecek. Okul çevresindeki parklanma alanları da ücretsiz bir şekilde parklanmaya imkan verecek. Takriben 12 bin olan servis araçlarına da parklanma için destek vereceğiz.'' İstanbul'da 2,5 milyon civarında öğrencinin ders başı yapacağını aktaran Topbaş ''Kentte ciddi bir hareketliliğin başlayacağı ve aynı zamanda velilerin heyecan duyduğu bir süreç. Geçmişteki başarılı çalışmalarımızın devamını da bu yıl da göreceğimize inanıyorum. Hayırlı bir eğitim yılı olacak inşallah'' şeklinde konuştu.