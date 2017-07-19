'Yeni eğitim müfredatına' Mustafa Balbay'dan tepki: Karanlık beyinler yetiştirir

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay bakanlığın açıkladığı yeni müfredatı "Eğitim ve bilim dışında her şeyi kapsıyor" sözleriyle eleştirdi. Balbay, evrim teorisinin müfredattan çıkarılmasına ilişkin, "Bu müfredat karanlık beyinler yetiştirir" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Vekil Balbay, AKP'nin parti devleti yaratma çabasında olduğunu ve buna bağlı olarak eğitimin içini boşaltarak kendisine ait bir tarih yaratmak istediğini söyledi. Mustafa Balbay, "Gezi’yi suçmuş gibi gösterip 15 Temmuz’u cihada bağlamak aklın değil olsa olsa cehaletin eseri olabilir. Bu yolla yetiştirmeye çalıştıkları yeni nesiller bunu sorgular” ifadelerini kullandı.

Peygamberimizin “ilim Çin’de de olsa gidin” hadisini anımsatan Balbay sözlerine şöyle devam etti:

“Oysa AKP, 'ilimi okullarda sümenaltı edin' diyor. Evrim teorisi sadece insanın yaradılışı ile ilgili bir teori değildir. Örneğin grip mikrobunun aşılara göre kendisini yenileyip hayatta kalması evrim kuramının alanıdır. Lise dördüncü sınıftaki bir genç 18 yaşında oluyor. Siz o gence seçme seçilme hakkı veriyorsunuz ama evrim teorisi sana ağır gelir diyorsunuz. Bu müfredat karanlık beyinler yetiştirir. Bereket gençler sizden daha ilerde.”

Balbay Atatürk’ü silmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini ifade ederek şunları ekledi: “Derslerde Atatürk’ü azaltacaklarmış. Bunda murat Atatürk’ü unutturmaksa hiç heveslenmesinler. Her millet devletini kuranı kalbinde ayrı bir yerde tutar.”

"Ters tepebilir"

Balbay terör örgütlerinin öğrencilere öğretilmesinin ters tepebileceğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bir araştırmada çocuklara sürekli uyuşturucunun zararlarından söz edilmesinin çocukların merakına neden olduğu ortaya çıkmış. Siz gencecik beyinlere uç kavramlar öğretirseniz nasıl karşılık alacağınız belli olmaz. Bunun yerine bilimi, sanatı öğretin.”