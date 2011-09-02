Yeni Efes Antik Kent çıktı!

T24 - Kahramanmaraş şehir merkezinde, 2007 yılında yöre sakinlerinin ev tadilatları sırasında ve definecilerin kaçak kazıları sonrası tesadüfen ortaya çıkan Germenicia Antik Kenti Yamaç Villaları'nın taban mozaikleri dünyanın ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı pek çok bilim adamı mozaikleri görmek için Maraş'a geliyor.



Zeugma ve Efes antik kenti ile büyük benzerlik gösterdiği ileri sürülen Maraş mozaikleri bölge turizmi için umut veriyor. Bölgeyi ziyaretçilere açmak için hazırlatılan proje 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderildi. M.S. 4. ve 5. yüzyıla ait bir Roma kenti olduğu ve sakinlerinin yüksek mevkili aristokratlar olduğu anlaşılan Germenicia, Maraş’ı dünyanın en önemli mozaik merkezlerinden biri haline getirecek.





Her birinde yaklaşık 15-20 oda bulunan 100 adet villanın olduğu tahmin edilen antik kentin taban mozaikleri, dönemin sosyal ve kültürel hayatı hakkında önemli ipuçları veriyor. İnsan, hayvan ve bitki figürlerinin çok gerçekçi şekilde resmedildiği mozaikler arasında bulunan ‘horoz’ figürü günümüzde bilinen mozaikler arasında karşılaşılmamış, benzersiz bir yapıya sahip.



Hititler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar ve Selefkoslar gibi devletlerin hâkimiyet sürdükleri Maraş, MÖ 64’te Romalıların eline geçmişti. Roma İmparatoru Gaisus Caesar Agustus Germanicus tarafından şehir yeniden inşa edilerek ‘Kaiseria Germanicia’ adı verildi. Germanicia Kenti Taban Mozaikleri de Geç Roma/Erken Bizans dönemine ait.





Arkeolojik atılım



Mozaikler, Kahramanmaraş için bir arkeolojik atılımı da beraberinde getirdi. Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ‘‘2010 yılında Germanicia Antik Kenti Taban Mozaikleri üzerinde bilimsel kazı başlatılması için arkeoloji bölümü bulunan üniversitelere davet yazısı çıkardık. 2011 yılında 5. Uluslararası Türkiye Mozaik Corpusu Sempozyumu vesilesi ile ilimize gelen yerli ve yabancı bilim adamları da bilimsel kazı için davet ettik. 2010’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde arkeoloji bölümü açılması talep edildi. 2011 yılında üniversite senatosu tarafından alınan karar Yüksek Öğretim Kurumu’na sunuldu ve YÖK, KSÜ’de arkeoloji bölümü açılmasını onayladı. Önümüzdeki süreçte Maraş mozaiklerini tüm dünyaya duyuracağız’’ diye konuştu.







