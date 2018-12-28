Yeni düzenleme ile çalışanlardan 2 değil 6 ay BES kesintisi yapılacak

Seçim öncesinde indirim, teşvik paketleri ile harcamaları artıran, 11 ayda geçen yılı ikiye katlayarak 54.5 milyar lira bütçe açığı veren hükümet, zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) düzenleme yaptı. Sistemden ‘cayma hakkını’ kullanarak çıkan çalışanlar, istekleri dışında 1 ila 5 yıl içinde yeniden sisteme dahil edilecek; kesinti yine yüzde 3 olacak. Ancak yasada değişiklik yapıldığı için çalışan artık sistemde 2 ay değil 6 ay kalabilecek. Yani çalışanın maaşından 6 ay boyunca BES kesintisi yapılacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Cumhurbaşkanı kararı ile değişiklik yapıldı.

Çalışanların yanı sıra Sosyal Sigortalar Yasası’nın geçici 20. maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların (banka, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar) iştirakçisi olarak çalışanlar da kapsama dahil edildi. Yaş sınırı ise yine 45 olarak kaldı. Kamu çalışanları sisteme dahil olacak.

Krizin yükü emekçiye yıkılamaz

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni BES düzenlemesini eleştirerek, “Özellikle kriz döneminde, krizin bütün yükünü emekçilere yıkan politikalardan birisi. Böyle bir zorunluluk söz konusu olamaz. Cayma hakkını kullananları tekrar sisteme dahil etmek kabul edilebilir değil. Biz emeklilik sisteminin, sosyal güvenliğin bir bütün halinde, kamusal biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da, “Zorunlu gıda harcamalarını bile karşılayamayan, borçlarını ödeyemeyecek durumda olan çalışandan ‘tasarruf’ adı altında zorla kesinti yapmak, hangi mantıkla açıklanabilir?” ifadesini kullandı.