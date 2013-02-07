'Yeni Dünya' hayali sınır tanımıyor...

NASA'nın teleskobundan alınan veriler, 13 ışık yılı uzaklıkta Dünya benzeri bir gezegen olabileceğini ortaya koydu. ABD'li astronom Courtney Dressing yaptığı açıklamada "Dünya benzeri gezegenler için büyük mesafeleri araştırmamız gerektiğini düşünürdük, şimdi ise başka bir Dünya'nın arka bahçemizde bulunmayı beklediğini fark ettik" dedi.

NASA'a ait Kepler uzay teleskobundan alınan verilere dayanarak yapılan hesaplamalar, 13 ışık yılı uzaklıkta Dünya'ya benzeyen bir gezegenin olabileceğini gösterdi.

Teleskobun halka açık verilerine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıklayan, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) araştırma merkezinden astronomlar, Dünya'ya en yakın, benzer gezegenin 13 ışık yılı uzaklıkta olabileceğini hesapladıklarını duyurdu.

Astronomlar bu sonuca, kırmızı cüce adı verilen yıldızların yörüngesinde bulunan gezegenlerin yüzde 6'sının yaşama el verişli olduğunu ortaya çıkarmak suretiyle vardıklarını kaydetti.

Araştırma heyetinin başı Harvard Üniversitesi astronomlarından Courtney Dressing ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kentinde düzenlediği basın toplantısında yaptıkları bilimsel çalışmanın sonuçları hakkında bilgi verdi.

Dressing, ''Dünya'ya benzeyen bir gezegen bulmak için çok büyük mesafeleri araştırmamız gerektiğini düşünürdük. Şimdiyse başka bir Dünya'nın belki de arka bahçemizde, yerinin belirlenmesini beklediğini fark ettik'' diye konuştu.



75 milyar yıldızın dörtte üçü



Güneş'ten daha küçük, soğuk ve donuk yıldızlara kırmızı cüce adı veriliyor. Ortalama büyüklükleri Güneş'in üçte biri, ortalama parlaklıkları da Güneş'in binde biri kadar olan kırmızı cüceler, Samanyolu Galaksi'sindeki en az 75 milyar yıldızın dörtte üçünü oluşturuyor.

Güneş'e göre daha küçük boyutta olmaları kırmızı cüceleri, Dünya'ya benzeyen, yaşama elverişli gezegenlerin bulunması ihtimalinin en yüksek olduğu yıldızlar yapıyor.

Bu tip yıldızların küçük olması nedeniyle etrafında etrafında dönen gezegenlerin bu yıldızlar üzerindeki etkisi daha büyük oluyor.

Dünya ile aynı büyüklükteki bir gezegen yıldızın yuvarlak yüzeyini daha büyük oranda kaplaması, kırmızı cücelerin yörüngesindeki Dünya'ya yakın büyüklükteki gezegenlerin belirlenmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca gezegenlerin, Güneş'ten daha soğuk bu yıldızlara, Güneş'e göre daha yakın bir yörüngede dönmeleri de bu gezegenlerin hayata elverişli gezegen kuşağında olma şansını azaltmıyor.



Nasıl hesaplandı?



Araştırmalarında, kırmızı cüceleri belirlemek amacıyla Kepler teleskobunca yerleri saptanan 158 bin hedef yıldızı ayıklayan Dressing ve ekibi, daha sonra büyüklüklerini ve ısılarını daha kesin olarak hesaplayabilmek amacıyla bu yıldızları yeniden analiz etti.

Böylece araştırmacılar, yaptıkları analiz sonucu kırmızı cücelerin tamamının eskiden sanıldığından daha küçük ve daha soğuk olduğunu belirledi. Yeni veriler ışığında yaptıkları araştırma sonucu kırmızı cücelerin yörüngesinde 95 Dünya benzeri gezegen olmaya aday gezegen saptayan araştırmacılar, bu tip yıldızların yüzde 60'ının Güneş Sistemi'ndeki Neptün gezegeninden daha küçük gezegenlere sahip olduğunu hesapladı.

Bu 95 aday gezegenden sadece 3'ünün yeterince sıcak ve aşağı yukarı Dünya ile aynı büyüklükte olduğunu belirleyen araştırmacılar, istatistiki olarak bakıldığında bunun, tüm kırmızı cücelerin etraflarında dönen gezegenlerin yüzde 6'sının Dünya'ya benzeyen gezegenlerden oluştuğu anlamına geldiğini ortaya koydu.

Güneş'e en yakın mesafedeki yıldızların yüzde 75'inin kırmızı cücelerden oluştuğunun bilindiğini kaydeden araştırmacılar, kırmızı cücelerin etrafındaki gezegenlerin yüzde 6'sının hayata elverişli olması gerektiğine ilişkin yaptıkları hesaplamadan yola çıkarak Dünya'ya en yakın Dünya benzeri gezegenin 13 ışık yılı uzakta olması gerektiğini hesapladı.