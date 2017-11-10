Yeni doğurduğu bebeğini poşete koyup 5'inci kattan atan kadın tutuklandı

Çorum'da, doğurduğu kız bebeği, poşete koyup 5'inci kattaki evlerinin banyosunun penceresinden, apartman boşluğuna attığı iddia edilen 18 yaşındaki Münevver Melike B., tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 gün önce, Çöplü Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver Melike B., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Münevver Melike B., düyaya getirdiği kız bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Ardından rahatsızlanan Münevver Melike B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kanaması olduğu belirlenen Münevver Melike B.'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Münevver Melike B., polise, birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını itiraf etti.

Rahatsızlanan Münevver Melike B., ifadesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ise atılan bebeği bulup, ölü olarak dünyaya gelip gelmediğinin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

5 gündür hastanede tutulan ve tedavisi tamamlanan Münevver Melike B., polis gözetiminde hastaneden taburcu edilerek adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifade veren Münevver Melike B., "Evde otururken doğum sancılarım tuttu. Banyoda gittim. Burada doğum yaptım. Bebek, kafası üstü betona düştü. Öldü sandım poşete koyup pencereden attım. Pişmanım dedi.

Münevver Melike B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp, cezaevine terkerlekli sandalyede götürüldü.