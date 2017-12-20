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Dünya

Yeni doğan çocuğa Bitcoin ismi verildi

"Bitcoin koyarak, kripto para endüstrisini desteklemek istedim"

20 Aralık 2017 22:55

Kırım’da bir aile, yeni doğan erkek bebeklerine kripto para birimi olan "Bitcoin" ismini verdi.

Bebeğin 31 yaşındaki babası, "Oğlumun ismini Bitcoin koyarak, kripto para endüstrisini desteklemek istedim" dedi.

Bitcoin sayesinde finansal başarı elde ederek ailesinin maddi durumunu düzelttiğini belirten Oleg isimli Kırımlı, kızı olması halinde ise diğer bir kripto para birimi olan Dash ismini vermek istediğini söyledi.

Bitcoin Olegoviç isimli bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği belirtildi. (DHA)

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