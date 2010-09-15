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Yaşam

Yeni doğan bebek kamyonun altına atıldı

İstanbul'un göbeğinde bir kaldırımda doğan bebek, kamyonetin altında ölüme terk edildi.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - İstanbul'un göbeğinde bir kaldırımda doğan bebek, kamyonetin altında ölüme terk edildi.

Kaldırımda doğdu, ölüme terk edildi
Kağıthane'de, park halindeki kamyonetin altında yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu. Kaldırımdaki kan izleri ve bazı parçaları inceleyen polis, kız olduğu belirlenen bebeğin kaldırımda doğduktan sonra kamyonetin altına bırakıldığı ihtimali üzerinde duruyor.


Seyrantepe İbrahim Karaosmanoğlu Caddesi Murat Sokak üzerinde kaldırımda kan izlerini gören çocuklar, park halindeki kamyonetin altına baktıklarında yeni doğmuş bir bebek cesedini gördü. Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, bebek cesedini torbaya koyarak morga kaldırdı. Kaldırımdaki kan izleri ve bazı parçalar ise yıkanarak temizlendi.


Özcan Nadir isimli görgü tanığı esnaf, "Sabah işe gelirken kaldırımda kan gördüm. Kedi falan ölmüş zannettim. Sonra benim çocuk geldi, 'baba bir bebek ölmüş' diye bana haber verdi. Gidip baktım, gerçekten de bebek cesediydi. Emniyete haber verdik." diyerek olayı anlattı. Polis, kız olduğu belirlenen bebeğin kaldırımda doğduktan sonra kamyonetin altına bırakıldığı ihtimali üzerinde duruyor.


Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, bebeğini kamyonetin altında ölüme terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı.


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