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Yeni doğan bebeği poşetle sokağa bıraktılar

Yeni doğanın durumunun iyi olduğu öğrenildi

12 Mayıs 2017 02:18

Manisa'nın Kula ilçesinde, sokakta poşet içine koyulmuş yeni doğmuş bebek bulundu. 

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olay, bugün (11 Mayıs 2017) saat 18.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 237 Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta işyeri bulunan Emrah Topmedir, poşet içinden bebek sesi duydu.

Poşeti kontrol eden Topmedir, bebeği fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kuvöze koyulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

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