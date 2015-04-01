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Yaşam

Yeni doğan bebeği ısıtmak isterken yaktılar!

Baba Mehmet Kilvan, yaşanan ihmalden dolayı özel hastane hakkında dava açmaya hazırlandığını söyledi

01 Nisan 2015 19:51

Siirt'te özel bir hastanede sezaryenle dünyaya gelen bebek, doğum sonrası radyan ısıtıcıda unutulunca vücudunun sağ tarafından yüzde 40 oranında yanık oluştu. Baba Mehmet Kilvan, yaşanan ihmalden dolayı özel hastane hakkında dava açmaya hazırlandığını iddia etti.

 

İnleyerek getirildi

 

Hastanın radyan ısıtıcı altında fazla kalmış olabilineceğini hatırlatan Dr. Aslankılıç 'Bebeğin vücudundaki yanığın radyan Isıtıcıya bağlı olarak meydana geldiği tespit edilmiş. Bebeğin sağ tarafında 1 ve 2 derecede, yüzde 40'a varan oranda yakın yanık var. Bebek bize getirildiğinde solunum sıkıntısı ve inleme vardı. Gereken tüm müdahaleleri yaptık. Çocuk cerrahi ve genel cerrah doktorları ile solunumda rahatlama sağladık. Yanıkları da genel cerrah ile beraber her gün takip ediyoruz. Şu anda genel durumu stabil, solunum rahat, kalp atışları normal, böbrek ve idrar çıkışında her hangi bir sıkıntı yok. Yakın zamanda plastik cerraha göndereceğiz" dedi.

 

Baba: Böyle bir ihmal olamaz

 

Siirt ikamet eden ve kendisine telefonla ulaşılan Baba Mehmet Kilvan, yaşanan ihmalden dolayı özel hastane hakkında dava açmaya hazırlandığını söyledi. Kilvan, "Yeni Doğan Ünitesinde böyle bir ihmalin yaşanması inanılır gibi değil. Çocuğum ısıtıcıda nasıl unutulabilir. Vücudunun sağ tarafında yüzde 40 oranında yanıkların oluşmuş. Bu nedeniyle özel hastane hakkında dava açamaya hazırlanıyorum" dedi.

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