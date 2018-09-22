Yeni doğan bebeği iple boğup, yüksekten attılar

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, iple boğularak öldürüldükten sonra yüksekten atıldığı belirlenen yeni doğan kız bebeğin, cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde yerde hareketsiz yatan bebeği gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin, iple boğulduktan sonda yüksekten atıldığı belirlendi.

Bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

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