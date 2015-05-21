Yeni Diyarbakırspor'un Kürt Ligi önerisine bölge takımlarından destek

Yeni Diyarbakırspor’un Denizli maçında uğradığı haksızlık sonrası ligden çekilmesi geniş yankı uyandırdı. Hakemin taraflı maç yönettiğini öne süren Yeni Diyarbakırspor’un ‘Kürt Ligi’ isteğine bölge takımları da destek verdi.

Diyarbakırspor’un ardı ardına küme düşmesi sonrasında kurulan ve kısa sürede bölge halkının gönlünde taht kuran Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta top koşturan Yeni Diyarbakırspor’un şampiyonluk beklentisiyle oynadığı Denizli Belediye maçında uğradığı haksızlık sonrası ligden çekilme kararı alması geniş yankı uyandırdı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, TFF’nin adaletsiz davrandığını öne sürüp, hakemin taraflı maç yönettiğini savunan Yeni Diyarbakırspor’un, ligden çekilme kararına ve olası ‘Kürdistan Ligi’ isteğine bölge takımları da destek veriyor. Diyarbakır ve komşu illerdeki kulüpler cumartesi günü Diyarbakır’da toplanıp, konuyla ilgili kararlarını verecekler. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) reddedilip, bölgesel alternatif lig kurulması gündemde.

Diyarbakırspor A.Ş.’nin ligden çekilme kararı sonrası yöneticiler, bölge takımlarına da ‘Kendi ligimizi kendimiz kuralım’ çağrısında bulundu.

Açıklamadan satır başları:

“2 milyonluk kentimizin spordaki emeği Türkiye Futbol Federasyonu’nun ipimizi çekmesi ve emeğimizi çalması için özel olarak görevlendirdiği Hüseyin Sabancı isimli vicdandan yoksun, tetikçi ve Diyarbakır düşmanı olduğu daha önce tescillenen sözde bir hakem tarafından gasp edilmiştir.”

'Provokatör hakem...'

“Özel bir provokatör olduğu ve bu amaçla maçımızda görevlendirildiği açıkça belli olan bu kara vicdanlı, Denizli Büyükşehir Belediyespor maçının 90+6. dakikasında rakibe verdiği akla ve mantığa aykırı penaltı kararıyla sadece kulübümüzün şampiyonluğunu gasp etmekle kalmamış, koca kentimizi sporda 50 yıl geriye götüren olaylara neden olmuş, büyük umutlarla maçlara gelen 10 binlerce gencin hayallerini çalmıştır. Bize tek seçenek bıraktınız. O da sizin liglerinizden çekilmek. TFF’nin ligleri bizim ve bölgemiz için tek seçenek değildir. Bölgemizdeki takımlara sesleniyoruz. Bizi istemeyen kirli siyaset ve karanlık odaklara karşı kendi liglerimizi kuralım. Yugoslavya’yı ayrılmaya ve dağılmaya götüren olaylar Kızılyıldız- Partizan maçıyla başlamıştır.”