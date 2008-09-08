Yeni din dersi kitaplarında Atatürk açılımı

Yeni anayasa çalışmalarında din dersinin anayasal zorunluluk olup olmayacağı tartışılırken, Milli Eğitim Bakanlığı bu konudaki görüşünü ders kitabıyla ortaya koydu.

2008-2009 eğitim-öğretim yılında 12. sınıflar tarafından ilk kez işlenecek olan din dersi kitabında Alevilik-Bektaşilik Düşüncesi konusu “İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar” ünitesinde ele alınıyor. Derste, semah, cem, cemevi, deyiş, nefes, 3 sünnet 7 farz, oruç, mürebbi, 12 hizmet gibi kavramların açıklaması yapılıyor.



Alevilik ve Bektaşilik de var



Kitapta, “Alevilik-Bektaşilik düşüncesi diğer tasavvufi oluşumlar gibi İslamın ahlaki prensipleri üzerinde önemle durur ve bu prensiplerin insanlar arasında yaygınlaşmasını sağlar” deniliyor. Öğrencilere Görgü Ayini, İkrar Verme Cemi, Kerbela Olayı, Muharrem ayıyla ilgili bilgiler veriliyor. Kitapta, Atatürk’ün “Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur” sözüne yer verildi.



İrticai faaliyet tanımlaması



8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında da AKP’nin kapatılması istemiyle açılan davada gündeme gelen irticai faaliyetler sıralandı. İrticai faaliyetlere katılanların, “laik devlet yapısının dini değerleri göz ardı ettiğini iddia ederler “ şeklinde tanımlanması dikkat çekti.

12 Eylül 1980 darbesiyle ilgili “TSK geçici bir süre yönetime el koydu. Bütün ülkede sıkı yönetim ilan edildi”, 28 Şubat süreciyle ilgili de “Laiklik karşıtı söylem ve eylemlerin artması üzerine MGK, 28 Şubat 1997’de hükümeti uyardı” denildi.



Abdullah Öcalan’ın yakalanışının anlatıldığı kitapta Adnan Menderes hakkında idam edildiğine yönelik ifade yer almadı. Ermeni sorununa 2 sayfa ayrılırken, Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak’ı işgali de anlatıldı.



12. sınıf Türk Edebiyatı ders kitabında, Nobel Edebiyat Ödülü alan Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” romanına 6 sayfa, Oğuz Atay’ın “Beyaz Mantolu Adam” hikâyesine 7 sayfa ayrıldı. Bu yıl ayrıca öğrencilerden, Nâzım Hikmet’in “Kerem Gibi” şiiri ile Mehmet Akif Ersoy’un “Yemişçi İhtiyar” şiirini karşılaştırması istenecek.



Dil ve Anlatım dersinin 9. sınıf kitabında Zülfü Livaneli’nin 1980 darbesi sonrasında İsveç’e sığınan politik mültecileri konu aldığı “Bir Kedi Bir Adam Bir Ölüm” isimli romanından alınan bir paragraf ile anlama ve yorumlama konusu ele alınacak. Dersin 12. sınıf kitabında da CHP’nin Başbakan Erdoğan’dan ölümünün aydınlatılması istendiği, Sabahattin Ali’nin “Kamyon“ isimli öyküsü yer aldı.



Parti kapatma anlatılacak



Demokrasi ve İnsan Hakları ders kitabında ise insan hakları savunucusuna örnek olarak Martin Luther King gösterildi. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olduğu kaydedilen kitapta, siyasi partilerin yasalara uymadığı koşullarda Anayasa Mahkemesi’nce kapatılabileceği belirtildi.







