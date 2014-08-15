Yeni Opera Genel Müdürü kendisini böyle yazdı: Olağanüstü bir orkestra şefi, Türkiye'nin aydın yüzü!

Rengim Gökmen’in yerine Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne getirilen Selman Ada'nın kurumun internet sitesine verdiği özgeçmişi şahsına yönelik övgülerle dolu. Ada, kendisini "birinciler birincisi", "Türkiye'nin aydınlık yüzü", "dünyaya açılan ilk Türk opera bestecisi" ve "olağanüstü orkestra şefi" gibi sözlerle tanımlıyor.

Türkiye Sanat Kurulu (TÜSAK) yasa tasarısıyla ilgili sert açıklamaları nedeniyle görevinden alınan Rengim Gökmen’in yerine Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1. Şefliği’ne getirilen orkestra şefi ve besteci Selman Ada’nın kurumun internet sitesine verdiği özgeçmişi dikkat çekti. Ada, özgeçmişinde kendisini, “birinciler birincisi”, “Türkiye’nin aydınlık yüzü”, “dünyaya açılan ilk Türk opera bestecisi”, “olağanüstü orkestra şefi” ve “Kendi halkıyla opera sanatını bütünleştiren ve dünyaya açılan ilk Türk opera bestecisidir” nevînden şahsına yönelik övgü içerikli sözlerle anlatıyor.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre Ada, özgeçmişinde kendisiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Mevlid Kantatı Op. 44, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Operaları sanatçılarının katılımıyla bestecinin yönetiminde 20 Nisan 2011’de 450 kişilik dev kadroyla İstanbul’da dünya prömiyeri yaptı. Bu eser İslam tarihindeki ilk Kantat’tır. Ada, bestecilikte yeni bir ekoldür. Kullandığı müzik malzemesi coğrafi olarak Kamçatka’dan Viyana’ya kadar uzanır. Zaman açısından da Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının binlerce yıllık tarihi hazinesine sahip çıkar. Geleneği bilgece işler, evrensele bir sihirbaz ustalığıyla taşır. Olağanüstü bir orkestra şefi ve eğitimci olan Selman Ada, Türkiye’nin aydınlık yüzüdür. Evli ve bir çocuk babasıdır.”