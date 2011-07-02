-YENİ DAMADIN CESEDİ BULUNDU DENİZLİ (A.A) - 02.07.2011 - İzmir'den Denizli'ye aile ziyaretine giderken Büyük Menderes Nehri'ne düşen otomobildeki yeni evli çiftten damat Birol Baskın'ın cesedi, kazadan 10 gün sonra olay yerine yaklaşık 5-6 kilometre mesafede nehirde ağaç köklerine takılı olarak bulundu. Denizli'de, 3 Haziran 2011 tarihinde evlenen ve ikamet ettikleri İzmir'in Ödemiş ilçesinden Denizli'ye eşinin ailesine ziyarete gelirken, 23 Haziran'da otomobillerinin Sarayköy ilçesi Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri'ne devrilmesi sonuca kaybolan Birol Baskın (19), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 10 gündür ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar sonucunda bulundu. Denizli'nin Sarayköy ilçesi Karataş köyü yakınlarında ve kaza yerinin yaklaşık 7 kilometre uzağında, nehirdeki ağaç köklerine takılı olarak bulunan cesedi çıkarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'den Denizli'ye aile ziyarete giden yeni evli Nilay (17) ve Birol Baskın çiftin bulunduğu otomobil, 23 Haziran Perşembe gecesi Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında virajı alamayarak Büyük Menderes Nehri'ne düşmüş, kazanının ardından kendi imkanları ile araçtan çıkarak kıyıya çıkmayı başaran Nilay Baskın kurtulmuş, Birol Baskın ise kaybolmuştu.