Yeni Cumhurbaşkanlığı konutunu konuşmak istemeyen AKP'li vekiller komisyon toplantısına katılmadı!

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerinde mahkeme kararlarına rağmen inşası tamamlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı tartışılmaya devam ederken, AKP’li vekiller, AOÇ hesaplarının görüşüleceği TBMM KİT Komisyonu toplantısına katılmadı. Çoğunluğu AKP’li üyelerden oluştuğu için KİT Komisyonu toplanamayınca, tartışma en az 1 yıl ertelenmiş oldu. CHP ise AKP’nin bu hamlesine karşı, komisyon başkanlığına başvuruda bulunarak AOÇ hesaplarının yeniden gündeme alınmasını isteyecek.

KİT Komisyonu’nda 33 üyenin 17’sinin katılımıyla toplantı yeter sayısına ulaşılıyor. Komisyonda toplam 20 AKP’li milletvekili görev yaparken AOÇ hesaplarının görüşüleceği toplantıya yalnızca 7 AKP’li milletvekili katıldı. Muhalefet üyeleri komisyonda toplantı yeter sayısını sağlama görevinin iktidarda olduğu ve komisyonda daha önce bu konuda prensip kararı alındığı gerekçesiyle imza vermedi. Bu kapsamda toplantı yeter sayısı sağlanamayınca toplantı yapılamadı. Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı’nın haberine göre AOÇ’nin 2011 ve 2013 yılı hesaplarına ilişkin yapılacak görüşmeler gelecek döneme kalmış oldu. KİT Komisyonu önümüzdeki yıl AOÇ’nin 2013 hesaplarıyla birlikte 2012 ve 2011 hesapları da görüşmek zorunda kalacak.

‘Karşımıza çıkamadılar’

AKP’nin komisyona katılmayarak gelecek yıla ertelettiği AOÇ’nin hesaplarıyla ilgili yapılacak görüşmelerde kurumun arazisi üzerine kaçak olarak yapıldığı tartışmalarına neden olan Ak Saray’ın gündeme gelmesi bekleniyordu. Muhalefet milletvekilleri, AKP’nin çoğunluğu sağlamayarak toplantıda bu konunun tartışılmasını engellemek istediğini belirtirken AKP’li milletvekilleri önceki gün TBMM Genel Kurulu’nun geç kapandığı için milletvekillerinin toplantıya katılamadığını savundu.

KİT Komisyonu’nun CHP’li üyesi Turgay Develi, toplantıda kaçak ve veresiye olarak yapılan sarayın tartışılmasını engellemek için AKP’nin çoğunluğu sağlamadığını kaydetti. Develi, komisyonda daha

önce AKP’nin 12 milletvekilinin katılımıyla toplantının yapılacağına ilişkin prensip kararı alındığını belirterek, “Bu karara göre AKP gelecek 12 milletvekiliyle komisyonda hazır bulunacak. AKP bu konuyu tartışılmasını istemeyince 7 milletvekiliyle toplantıya katıldı” diye konuştu. AKP’nin Ak Saray’la ilgili tartışmaları kamuoyunun gündeminden düşürmek istediğini söyleyen Develi, “AKP bu konuda karşımıza çıkamadı. Kaçak sarayı tartıştırmak istemedi” dedi.

‘AOÇ’nin görüşülmesi için başvuru yapacağız’

Veresiye olarak yapılan saray nedeniyle TOKİ’nin 297 milyon TL tutarında alacağı bulunduğunu söyleyen Develi, “TOKİ, komisyona gönderdiği kendi resmi belgelerinde 297 milyon TL alacağı olduğunu ifade ederken TOKİ Başkanı kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. TOKİ’nin bize verdiği resmi belgede bu bilgi var” diye konuştu. Develi, AKP’nin hem kaçak hem de veresiye olarak yapılan sarayın kamuoyunda tartışılmaması için elinden geleni yaptığını belirterek, “AOÇ hesaplarının gelecek yıla kalmadan bu dönem görüşülmesi için komisyona dilekçeyle başvuru yapacağız” diye konuştu.