Yeni Cumhurbaşkanı Wulff Türkiye'ye gelecek

T24- Almanya'da koalisyon hükümeti açısından sancılı bir süreç sonrasında cumhurbaşkanlığına seçilen Christian Wulff, ekim ayında Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.



Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Wulff, ilk resmî ziyaretini önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'e yapmayı planlıyor. Hrıstiyan Demokrat politikacının ziyaret edeceği ilk ülkeler arasında, Fransa ve Polonya'nın yanı sıra Türkiye de bulunuyor.



Diplomatik kaynaklar, 31 Mayısta sürpriz bir şekilde istifa eden eski cumhurbaşkanı Horst Köhler'in ekim ayında Türkiye ziyareti için hazırlıkların yapılmış olduğunu, bu çerçevede halefi Christian Wulff'un da ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapmasının planlandığını kaydettiler.



Türkiye ile müzakerelere destek



Alman Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) içinde Türkiye'ye yönelik açık fikirleri ile bilinen Christian Wulff, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanlığı görevini yürüttüğü dönemde, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin sürmesine destek açıklamış, ancak bu müzakerelerin “ucu açık” bir süreç olduğuna dikkat çekmişti. Wullff, Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili olarak “AB'nin yeni üye kabul edecek durumda olup olmadığı” konusunda daha fazla düşünülmesi gerektiğini dile getirmişti.



Göçmenlere sıcak mesajlar



51 yaşındaki yeni Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türk göçmenler konusunda da olumlu yaklaşımı ile dikkat çekiyor. Aşağı Saksonya eyaletinde ilk göçmen kökenli bakan Aygül Özkan'ı göreve getirerek Almanya'da bir ilke imza atan Wulff, Deutsche Welle'ye verdiği demeçte, “Uyum konusunda çok sayıda başarı örneklerimiz var, bunları daha çok vurgulamamız gerekiyor. Bir Müslüman kadını bakan olarak atayan ilk Alman eyalet başbakanıyım. Ülkemizde 3-4 milyon Müslüman yurttaşımız var. Onlar hükümette kritik görevlerde temsil edilmeyi hak ediyorlar” demişti. Wulff, Alman toplumunun göçmenlerden beklentileri olduğu kadar, göçmenlerin de beklentileri olduğunu, bunun başında da fırsat eşitliğinin geldiğini kaydetmişti.



Kamuoyu olumlu karşıladı



Almanya'da zorlu geçen cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında üçüncü turda seçilen Christian Wulff, kamuoyunda olumlu beklentiler yarattı.



Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin anketine göre, Almanların yüzde 72'si, Wulff'un başarılı bir Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor. Wulff'un rakibi Joachim Gauck'un daha iyi bir seçim olmuş olacağına inanların oranı ise yüzde 35'te kaldı.



Ankete katılanların yüzde 68'i, iktidarın adayı olan Christian Wulff'un ilk turda seçilememesinin, Başbakan Angela Merkel için başarısızlık olduğu görüşünü dile getirdi.



Merkel liderliğindeki koalisyon partileri, 1244 üyeli Federal Seçiciler Kurulu'nda çoğunluğa sahip olmalarına rağmen, verilen fireler nedeniyle Christian Wulff'u ilk iki turda cumhurbaşkanlığına seçememişti. Koalisyon ortağı Hür Demokratlar’ın bazı isimler Christian Wulff ismine karşı çıkmış ve Sosyal Demokratlar ve Yeşiller’in adayı Gauck’u destekleyebileceği mesajını vermişti.



Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi’nin Genel Sekreteri Hermann Gröhe, seçim sonuçlarının ardından, ortaklarına çağrıda bulunarak, koalisyonun daha fazla ekip ruhu içinde çalışmasını istedi.