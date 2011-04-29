T24 LogoT24 Logo
Dünya

YENİ CIA BAŞKANI PETRAEUS OLACAK WASHINGTON (A.A)

29 Nisan 2011 03:30

-YENİ CIA BAŞKANI PETRAEUS OLACAK WASHINGTON (A.A) - 28.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, güvenlik ve istihbarat ekibinde 4 önemli değişikliği açıklayarak, bu konuda son iki günde çıkan haberlere resmiyet kazandırdı. Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta'nın, bu yaz görevinden ayrılacak olan Savunma Bakanı Robert Gates'in yerine geçeceğini bildirdi. Obama, Panetta'nın yerine ise CIA Başkanlığına, Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanı Orgeneral David Petraeus'un getirileceğini duyurdu.  Orgeneral Petraeus'tan boşalan koltuğa ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral John Allen'ı atadığını kaydeden Obama, deneyimli diplomat Ryan Crocker'ı ise ABD'nin yeni Kabil Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini belirtti. Yeni atanan bu 4 ismin görevlerine başlayabilmeleri için, Senato tarafından onaylanmaları gerekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24