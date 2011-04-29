-YENİ CIA BAŞKANI PETRAEUS OLACAK WASHINGTON (A.A) - 28.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, güvenlik ve istihbarat ekibinde 4 önemli değişikliği açıklayarak, bu konuda son iki günde çıkan haberlere resmiyet kazandırdı. Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta'nın, bu yaz görevinden ayrılacak olan Savunma Bakanı Robert Gates'in yerine geçeceğini bildirdi. Obama, Panetta'nın yerine ise CIA Başkanlığına, Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanı Orgeneral David Petraeus'un getirileceğini duyurdu. Orgeneral Petraeus'tan boşalan koltuğa ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral John Allen'ı atadığını kaydeden Obama, deneyimli diplomat Ryan Crocker'ı ise ABD'nin yeni Kabil Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini belirtti. Yeni atanan bu 4 ismin görevlerine başlayabilmeleri için, Senato tarafından onaylanmaları gerekiyor.