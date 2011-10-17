Yeni çatı partinin programında ‘Türk’ kelimesi yok

T24 - BDP, DTK ve sol grupların oluşturduğu Emek, Demokrasi, Özgürlük Bloğu bileşenlerinin yeni çatı partisi arayışları için düzenlediği toplantının ikinci gününe “Soykırım” ve “Türk” kelimesine yönelik tartışmalar damgasını vurdu. Blok bileşenlerinin parti kurulması konusunda “ilke” kararı aldığı toplantıda, hazırlanan programa, “Türk” kelimesi ve “Ermeni Soykırımı ile Yüzleşme” maddeleri eklenmedi.





Kocatepe Kültür Merkezi’nde yapılan dünkü oturumda delegeler, program taslağı üzerine genel görüşlerini ifade etti. Kongre salonuna Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Yunanca, Süryanice ve Arapçanın yanı sıra 13 dilde “Birleşiyoruz” pankartı asıldı. Kongrenin ikinci gün açılışını yapan Divan Başkanı Akın Birdal, birlik yönünde önemli bir adımın atıldığını belirterek, devamının geleceğini söyledi. Sağlık sorunu nedeniyle kongreye katılamayan yazar Vedat Türkali, toplahtıya gönderdiği mesajında kongreyi önemsediğini, halkların kardeşliğine, barışına önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Kıbrıs maddesi



Yapılan tartışmalar üzerine kongre programına “Kıbrıs hakkında söz sahibi olan sadece Kıbrıs halkıdır. Kıbrıs halkı, halkının kendi kaderini tayin hakkının önünde engel oluşturan dış müdahale ve işgale karşı durur. Tüm dış ülke askerlerinin çekilmesi için mücadele eder” maddesi eklendi. Programda, DTK’nın gündeme getirdiği “Demokratik Özerklik” ise 20. maddede yer aldı. Program tartışmalarında halklar ve kimlikler bölümünde “baskıya ve katliama uğrayan halklar” kısmına “Türk” kelimesinin yazılması istendi. Ancak program komisyon Üyesi Alp Altunöz, bunun metadolojik olarak doğru olmayacağını belirterek, “Çünkü burda asimilasyona uğrayan toplumlardan bahsediyoruz. Asimlasyon Türkleştirme projesidir” dedi. Kongrenin onayı ile Türk ve Türkmen kelimesinin eklenmesi önerisi delegeler tarafından reddedildi.

Soykırım tartışma nedeni



Programa yapılan değişiklik önergelerinden “soykırım” başlığı da tartışma konusu oldu. Sanatçı Ferhat Tunç, programa eklenmek istenen “Ermeni Soykırımı ile Yüzleşme” maddesine ayrı bir vurgu yapılmasını isteyerek, “1947 yılında Dersim’de de soykırım yapıldı, ama bunu vurgulayamıyoruz” dedi. Bir Ermeni delege ise Ermeni soykırımı çok özel bir olaydır. Türklerin de, Kürtlerin de parmağı var, bütün dünyanın parmağı var” diye konuştu. Tartışmanın uzaması üzerine söz alan Sırrı Süreyya Önder, “Soykırım” sorununun ayrı bir mesele olduğunu belirterek, “Ermenilere, Süryanilere, Keldanilere yapılanları görmüyoruz diye bir şey olmaz. Şunu öneriyorum. Halklar Gerçeği Kongresi yapalım, sonuçlarını rapor olarak çıkarıp kendi tüzük ve programımıza ekleyelim” dedi. Önder’in önerisi Genel Kurul tarafından kabul edildi ve “Ermeni soykırımı” maddesi programa eklenmedi.

Kamer Genç devşirme



Sanatçı Ferhat Tunç konuşmasında Tunceli’de blok olarak milletvekili çıkarılmaması konusunda, “12 Haziran’da bloğun başarısına Dersim’den gereken desteği veremedik. Bunun üzüntüsünü hala yaşıyorum. Dersim, Kürt Alevi kimliğinin isyan eden çığlığıdır. Dersim, devşirme Kamer Genç’lerin temsil edeceği bir yer olamaz” dedi.

Parti kurmada ilke kararı



Toplantıda kongre girişiminin tüzük ve programı onaylandı. Parti konusunda da önerge sunuldu. Kongre’nin yerel yönetim ve milletvekili genel seçimlerinde parti oluşumunu örgütsel hedef olarak benimsemesi yönünde ilke kararı alındı, “Kongre, bu hedefe ulaşmak üzere Kongre Meclisi’ni görevlendirir” denildi.



