Yeni 'Carlos' İspanya'da



'Geleceğin Roberto Carlos'u' olarak lanse edilen Santos'un 19 yaşındaki defans oyuncusu Thiago Carleto, İspanya'nın Valencia takımına transfer oldu.







İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia CF, ''Geleceğin Roberto Carlos'u'' lakaplı Thiago Carleto'yu renklerine bağladı.



Valencia Kulübü'nden yapılan açıklamada, Brezilyalı defans oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşıldığı belirtilirken, İspanya basını, transfer ücretinin 2 milyon Euro olduğunu iddia etti.



Carleto da AP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ''Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Yeteneklerimin farkındayım ve kendimi geliştirmek istiyorum. Burası da isteklerimi gerçekleştirmem için uygun bir kulüp'' dedi.



Valencia CF ile antrenmanlara hemen başlayacağı belirtilen Carleto'nun, Ocak ayına kadar maçlara çıkmayacağı bildirildi.



Sol ayağıyla attığı şutlar nedeniyle Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Roberto Carlos'a benzetilen 19 yaşındaki oyuncuya, Palermo, Fiorentina ve Sporting Lizbon kulüpleri de talipti.



Carleto, Brezilya'nın Santos kulübünde forma giyiyordu.

