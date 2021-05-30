Yeni çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul kapılarını açıyor

ATİS Fuarcılık, ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı’ndan sonra İstanbul'da yeni bir uluslar arası çağdaş sanat fuarı hazırlıyor.

Genç sanatçılara önem vermenin yanı sıra kamusal alanda sanat çalışmalarını ve uluslar arası işbirliklerini hedefleyen fuarda, aralarında Mehmet Aksoy, Devrim Erbil, Bedri Baykam, Ertuğrul Ateş, Prof. İsmail Ateş, Metin Yurdanur’un da bulunduğu yerli, yabancı bine yakın sanatçının eserleri, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nin 10 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alanında sergilenecek. Covid pandemisinin farklı boyutlarıyla işlendiği dikkat çekici projelerin de yer aldığı fuar kapsamında söyleşiler, paneller, konserler de düzenlenecek.

ArtContact İstanbul, 31 Mayıs’taki ön izleme ile sanatseverlere kapısını açıyor. Açık ve kapalı alanları, sağlıklı iklimlendirme sistemi, 16 metre tavan yüksekliğiyle, böylesi bir etkinlik için ideal mekanlardan birisi olan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki fuar, hafta sonu yasakları devam ederse 4 Haziran, etmezse 6 Haziran’a kadar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Yüzü aşkın galeri, müze, üniversite, kurum, proje ve insiyatifin yer aldığı ve pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek fuarda, bu nedenle aynı anda belirli sayıda ziyaretçi kapalı mekanda kabul edilecek. Son iki yıldır Covid Pandemisi nedeniyle zorlu çalışma şartları bulunan sağlık personeli ile eşleri, fuara bir ücret ödemeden girebilecekler.

31 Mayıs’taki ön izleme kapsamında BAU Jazz’ın açılış konseri sonrasında ödül töreni düzenlenecek.

Üç önemli isme üç ödül

ArtContact İstanbul’un ilk senesinde üç ödül sahibini bulacak; ‘Sanatçı Onur Ödülü’, ‘Sanata Katkı Onur Ödülü’ ve ‘Kurum Onur Ödülü’.

Fuarın logosunda, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünden Prof. Namık Kemal Sarıkavak’ın imzası bulunurken, ödül heykelciği, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğretim üyesi Selçuk Yılmaz tarafından tasarlandı. İstanbul’un 7 tepesine gönderme yapan ödül heykelciği, 7 martı figüründen oluşuyor.

ArtContact İstanbul’da neler var?

Katılımcıların bireysel değil galeriler aracılığıyla yer alabildiği fuarın dikkat çekici projelerinden biri, ‘İnsan Duraklaması’.

Türk Seramik Derneği’nin ilk kez bütün disiplinlere açık gerçekleştireceği bir etkinlik olan uluslar arası görsel sanatlar sergisi için neden ‘Antropause-İnsan Duraklaması’ kavramını seçtiklerini, serginin küratörleri Mutlu Başkaya, Fatma Batukan ve İlhan Marasalı şöyle anlatıyor:

Pandemi doğanın kurtuluşu olabilir!

“Tüm dünyanın aynı anda savaş verdiği o görünmez düşmanı, korona virüsü biz insanlar yarattık. Doğal yaşam alanlarına yayılarak, doğal kaynakları bencilce kullanarak, karbon ayak izimizi azaltmak yerine artırarak, küresel ısınmaya neden olan biz yarattık. Ve Kovid-19 pandemisi tüm dünyada büyük bir dönüşüme yol açtı. Bireysel, toplumsal ve ekonomik alanda önemli davranış değişikliklerini zorunlu kıldı. Pandemi sırasında yaşamın yavaşlamasının ise dünyanın kısmen de olsa kendisini onarması için bir fırsat yarattığını gördük. Bu süreç, aynı zamanda gittikçe kalabalıklaşan gezegenimizi nasıl daha doğru bir şekilde paylaşabileceğimizi düşünmemizi sağlamalı. Yaban hayatı üzerine çalışan bilim insanları, korona virüs sonrası ‘Antropause’ olarak adlandırdıkları büyük ‘insan duraklaması’nı mercek altına aldı. Kovid-19 tehdidi yüzünden küresel ölçekte insan faaliyetindeki geçici yavaşlamanın diğer canlılar üzerinde derin bir etki yaratma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorlar. Kovid’le mücadele doğanın dengesi için bir uyarı olabilir…

Gezegeni diğer canlılarla paylaşabilmeyi öğrenmek için bu süreci olumlu yönde kullanabiliriz. Tıpkı Çernobil’de olduğu gibi Kovid-19 dönemi de büyük insan kaybına ve ekonomik kayıplara yol açarak, bizi çevreye verdiğimiz zarar karşısında bir düğmeye basmamız için zorluyor. Koronavirüs son pandemi değil, eğer gezegenimize bu şekilde davranmaya devam edersek, başkaları da ortaya çıkacak. Ama doğru yolda ilerlersek, pandemi, doğanın kurtuluşu olabilir!”

Fuarda bu başlık altındaki sergide, aralarında Koreli sanatçı Kim Yong Moon ile Zerrin Tekindor, Hasan Şahbaz, Elifko, Çağlar Uzun, Claudia Schmidt’in de bulunduğu 48 sanatçının eserleri görülebilecek.

Fuarın görkemli heykelleri

Sanatseverler, fuar alanına geldiklerinde, 10-15 ton ağırlığında, en büyüğü 5.5 metre boyunda olan çarpıcı heykellerle karşılaşacaklar. Mehmet Aksoy, Metin Yurdanur ile ASAŞ Sanat ve Atölye 20’nin yirmiye yakın heykeli fuarın açık alanında yer alacak. Fuarın destek verdiği genç sanatçıların heykelleri ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin pişmiş toprak çalışmaları da yine açık alanda görülebilecek. Demir Heykel Çalıştayı ve Street art çalışmaları da fuar etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Dışkapı Hastanesi Sanat Atölyesi

ArtContact İstanbul’da yer alan projelerden bir diğeri; Dışkapı Hastanesi Sanat Atölyesi”.

Ankara’da bulunan ve pandemi dolayısıyla yoğun günlerin yaşandığı hastanede, sanatın iyileştirici, ruhlara iyi gelen yönünü göz önünde bulunduran, ‘Zihinsel yorgunluğu giderecek tek şey olarak renklere sarıldık’ diyen doktorlar ve diğer sağlık personelinin, eski bir ameliyathaneyi atölyeye çevirip, orada resim yapmaya başlamasıyla ortaya çıkan Dışkapı Hastanesi Sanat Atölyesi, dikkat çekici eserleriyle sanatseverlerle buluşacak.

Covid temalı proje; I-Solated Contact

Diğer bir proje ise Özge Gökbulut Özdemir’in küratörlüğünü yaptığı I-Solated Contact . Birleşik Krallık, Hindistan, Avustralya ve Türkiye’den 19 sanatçının çalışmaları aracılığıyla Covid-19 küresel salgını nedeniyle izole ve mesafeli zamanlarımızda pek çok şeyle yeniden kurduğumuz bağlantıya odaklanan proje, dünyanın farklı coğrafyalarında izole olmuş sanatçılar arasındaki izole bir teması ve uzun bir kapanma süreci sonrasında sanat ve toplumun gerçek bir sanat atmosferinde yeniden buluşmasını da temsil ediyor.

Mehmet Aksoy, Devrim Erbil, Bedri Baykam, Ertuğrul Ateş, Prof. İsmail Ateş, Metin Yurdanur, Cem Sağbil, Süleyman Saim Tekcan, Aydın Ayan gibi alanının ‘köşe taşı’ sanatçıların yanı sıra 45 yıl sonra kapılarını yeniden açan, İstanbul’un en eski sanat galerilerinden Maçka Sanat, AB Gallery Korea, Rusevi, İsviçre Clauia Schmidt Gallery, Brezilya Silvio Piesco Art, Arte Des-Generado İspanya ve Azerbaycan Azart Gallery de fuarın dikkat çeken katılımcılarından.

Mutlu Başkaya ile Kim Yong Moon’un küratörlüğünü yaptığı, 27 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Macsabal İpek Yolu Sergisi’, 1 Haziran’dan itibaren izlenime sunulacak.

Gençler ve yerel yönetimler

Hacettepe Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nden gençlerin katılımlarının olacağı fuarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Şişli Belediyesi, Kartal Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi de sanat projeleri ve sanatçılarıyla ArtContact İstanbul’da yerini alacak.

Mersad Berber Müzesi, Aydın Doğan Vakfı, IWC Dünya Suluboya Derneği, UKKSA, Turkish Painting, Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi, Hacettepe Üniversitesi Modern Müzesi, İmoga Grafik Sanatlar Müzesi ile İyilik için Sanat, Sanata Engel Yok ve Art-İstanbul Suluboya Derneği de fuarda olacak.

Yerli, yabancı 1000’in üzerinde sanatçının eserlerinin, 10 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alanında sergileyeceği fuar kapsamında aralarında Tamer Levent, Suat Arıkan, Akın Ekici’nin de bulunduğu isimlerin katılacağı söyleşiler ile panel ve konserler, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamdaki etkinliklerden ‘İbrahim Balaban Paneli’, 1 Haziran’da yapılacak. Zafer Bilgin’in moderatörlüğünü yapacağı panelin katılımcıları, Emre Zeytinoğlu, Nebil Özgentürk, Nazım Alpman, Reis Çelik, Cüneyt Uzunlar ve Hasan Nazım Balaban.

Açılış konserinin yanı sıra Muammer Ketencioğlu ve Balkan Yolculuğu Konseri (Medeniyetlerin Sesi Korosu katılımıyla), Ethem Çalışkan’a Saygı Konseri ve Bau Trio, 1 ve 2 Haziran’da dinlenebilecek.

Kamusal alanların sanatla buluşması

ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, yeni çağdaş sanat fuarının farkını ve hedeflerini anlatırken, “ArtContact İstanbul, genç sanatçılara ve yeni projelere önem vermenin yanı sıra kamusal alanda sanat çalışmalarını ve uluslar arası işbirliklerini hedeflemektedir” dedi.

“Sanat piramidini biraz daha aşağı doğru sarkıtmak istiyoruz” diyen Aygül, artık bir marka haline gelen ArtAnkara’dan sonra ArtContact İstanbul’un da çok uzun olmayan bir sürede uluslar arası sanat camiası tarafından tanınan ve saygı gören bir etkinliğe evrileceğine inandığını da vurguladı.

Giriş ücreti yetişkinler için 30 TL, öğrenciler için 15 TL olan fuar ile ilgili tüm bilgiler www.artcontactİstanbul.com adresinden edinilebilir.