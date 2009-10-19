Yeni bütçenin kaderi KDV ve ÖTV''nin ellerinde

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı 2010 yılı bütçe tasarısında Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) yüksek oranlı artış hedefleri dikkat çekiyor.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 bütçesinin ekonomik krizden çıkış bütçesi olacağını belirtirken, gelecek yıl harcamaların kontrol altına alınacağını, gelirlerin ise artırılacağını söyledi. Hane halkının krizde servet kaybetmemesi ve bankacılık sektörünün güçlü konumunu korumasının toparlanmayı hızlandıracağını bunun da bütçe gelirlerine olumlu yansıyacağını belirten Şimşek, eğitim ve sağlığa gelecek yıl da yüksek miktarlı pay ayıracaklarını bildirdi. Bakan Şimşek, düzenlediği basın toplantısında dün gece TBMM Başkanlığı’na sunulan 2010 yılı bütçesi hakkında bilgi verdi. 2010 bütçesini “ekonomik krizden çıkış bütçesi” olarak gördüklerini belirten Şimşek, gelecek yıl hem giderleri kontrol altına alacaklarını hem de gelirleri artıracaklarını ifade etti.





Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı 2010 yılı bütçe tasarısında Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) yüksek oranlı artış hedefleri dikkat çekiyor. Bu yıl ekonomi daraldığı için gerileyen söz konusu iki vergi türü, gelecek yıl önemli oranda artacak. Akaryakıt, sigara ve içki gibi ürünlerden alınan ÖTV gelirleri, gelecek yıl yüzde 31,6, her türlü mal üzerinden kesilen KDV ise yüzde 19 oranında artacak. Bu yıl önemli oranda gerileyen ithal ürünlerden kesilen KDV'nin de gelecek yıl yüzde 23,7 oranında artacağı tahmin ediliyor.



Geçmişi bırak geleceğe bak

Şimşek, yılbaşında 10.4 milyar lira öngörülmesine karşın 62.8 milyar lira olacağı tahmin edilen 2009 yılı bütçe açığındaki 52.4 milyar liralık sapmanın yüzde 86’sının küresel krize bağlı olarak gelirlerin azalmasından, yüzde 14’ünün ise sosyal güvenlik açığına bağlı olarak giderlerdeki artıştan kaynaklandığını bildirdi. Artık kamu kesiminin ne kadar açık verdiğinden ziyade, gelecek dönemlerde bu açığın nasıl kapatılacağının daha önemli olduğunu belirten Şimşek, bu yıl GSYH’nın yüzde 6.6’sına ulaşan merkezi yönetim bütçe açığının gelecek yıl yüzde 4.9’a düşeceğini ifade etti.

Gündemde şimdilik yeni vergi yok

Gelecek yıl vergi gelirlerinde 18.2 oranında artış öngördüklerini belirten Maliye

Bakanı Şimşek, bu artışın yeni vergilerden mi kaynaklanacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “2010’da ithalatta artış öngörüyoruz. Dolayısıyla ithalde alınan KDV de artacak. ÖTV’deki artış ise bu yıl uyguladığımız vergi indirimlerinin sona ermesi ve yılın ikinci yarısında aldığımız vergi tedbirlerinden etkilenecek. Bu aşamada yeni bir vergi tesisi bugün için gündemde değil. Ama hiçbir zaman olmaz denilemez, şartlar gerektirirse yapılabilir.”

Maaş artışı yüzde 2.5 + 2.5 olacak

Memur maaş artışının ocak ve temmuz aylarında yüzde 2.5 artı 2.5 olacağını kaydeden Şimşek’in verdiği bilgiye göre, böylece halen aile yardımı dahil ortalama 1.480 lira olan memur maaşı, yapılacak artışlarla ocakta 1.518 liraya, temmuz ayında da 1.555 liraya yükselecek. Gerçekleşen enflasyonun zam oranlarını aşması halinde aradaki fark telafi edilecek. Memuru, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini savunan Şimşek, kriz olmasına rağmen bu sene ücretlerde reel artış yaşandığını ileri sürdü.

En büyük pay eğitime

Bakan Şimşek, 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın en büyük bütçeye sahip bakanlık olma özelliğini sürdüreceğini, Sağlık Bakanlığı’na ayrılan bütçeyi de yüzde 12 oranında artırdıklarını söyledi. Şimşek, gelecek yıl aile hekimliğini 81 ile yaygınlaştıracaklarını bildirdi. Yeni kurulan üniversitelerin öğretim

elemanı ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabilmek için, ilave 7 bin adet atama izni verilecek.

Sosyal güvenliğe 57.7 milyar lira



Şimşek’in verdiği bilgiye göre, gelecek yıl GSYH 1 trilyon 28.8 milyar liraya

yükselirken, ekonomi yüzde 3.5 oranında büyüyecek. Bu yıl 134 milyar dolar olan ithalat gelecek yıl 153 milyar dolara, 98.5 milyar dolarlık ihracat da

107.5 milyar liraya yükselecek. Gelecek yıl Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan transfer yüzde 7.3 oranında artarak 57.7 milyar liraya çıkartılacak. Ancak bunun 31.8 milyar liralık bölümü SGK’nın açığının finansmanı için kullanılacak.



