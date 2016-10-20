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Yaşam

Yeni buluşunu tanıtmak isteyen mucit, boynu bükük kaldı: Saatler geçti, çok üzüldüm...

Taşbaşı, elektrikte yeni cihazının tanıtımını yapmak istedi, protokolden kimse katılmadı

20 Ekim 2016 22:00

Erzurum'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, elektrikte voltaj cihazı geliştirdiğini söyleyerek tanıtım için Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i davet ettiği işyerinin önünde bir saat boynu bükük bekledi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllar elektrik teknisyeni olarak görev yapan ve 2012 yılında emekli olan evli ve 3 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, merkez Yakutiye ilçesinin Şeyhler Mahallesinde elektrikçi dükkanı açtı. Burada hem buluşlarını geliştiren hem de mesleğini icra eden Taşbaşı, iddiaya göre elektrikte voltajı yükselten cihaz yaptı. Sürekli yenilik peşinde koşan ve bunları piyasaya süren Taşbaşı, çok değer verdiğine ve 35'incisi olduğunu söylediği buluşu için tanıtım yapmak istedi.

 

Protokolden kimse gelmedi

 

Ebubekir Taşbaşı, günler öncesinden Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Müftü Vekili Celal Büyük'ü iş yerine davet etti. 54 yaşındaki Taşbaşı, işyerinin önüne kokteyl hazırladı, kesmek için bir de 500 liraya kurbanlık koç satın aldı. İşleri bittikten sonra kurbanlık koçun yanında oturup heyecanla protokol üyelerinin gelmesini bekledi. Yaklaşık 1 saat bekleyen ve sık sık özel kalemlere telefon eden Taşbaşı, protokolden kimsenin gelmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı.

 

Buluşunu işyerine gelen birkaç arkadaşı ve gazetecilere anlatan Taşbaşı, yeni icadında 220 volt elektriği 280'e yükselttiğini savundu.

 

'Çok üzüldüm'

 

Bugüne kadar depremi önceden tespit eden cihaz, akıllı priz, klimalı fötr, ısıtmalı koltuk, akıllı otomobil, soba zehirlenmesine son gibi bir çok buluşa imza attığını anlatan Ebubekir Taşbaşı şunları söyledi:

"Yıllardır üzerinde çalıştığım cihazı tamamladım. Protokolün de katılımı ile cihazın tanıtımını yapıp halkın hizmetine sunacaktım. Günler öncesinden Valilik, Belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Müftülüğe gidip devlet büyüklerimizi davet ettim. Sekreterler bana katılımın olacağını söyledi. Ben de onlar için gücümün yettiği kadar ikram için birşeyler hazırladım ve kurban aldım. İşyerimde büyük bir heyecan için onların gelmesini bekledim. Saniyeler, dakikalar ve saatler geçince gelmeyeceklerini anlayınca çok üzüldüm. işyerime gelen birkaç arkadaşıma da mahçup oldum. Buluşumu da üzüntü içinde basınla paylaştım."

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