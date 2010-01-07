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Kültür-Sanat

Yeni Bond'u kim yönetecek?

James Bond'un yeni filmi için 'Amerikan Güzeli'nin yönetmeni Sam Mendes ile görüşülüyor

07 Ocak 2010 02:00

T24 - Beyazperdenin en ünlü karakterlerinden James Bond'un yeni filmi için 'Amerikan Güzeli'nin yönetmeni Sam Mendes ile görüşülüyor.

2011 yılında 23. kez beyazperdeye gelecek olan James Bond'un çekimlerine Haziran'da başlanacak.

Bond'u yine Daniel Craig'in canlandıracağı yeni filmin yönetmeni ise büyük ihtimalle Sam Mendes olacak.

'Amerikan Güzeli', 'Azap Yolu', 'Jarhead' gibi filmlerin yönetmeni Mendes'le görüşmeler hala sürüyor.

Craig'in yer aldığı son iki Bond filminden 'Casino Royale'i Martin Campbell, 'Quantum of Solace'ı ise Marc Forster yönetmişti.

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