Yeni BM Genel Sekreteri’nin ilk mesajı barış oldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres yeni görevine başladı. Görevi Ban Ki Moon'dan devralan Guterres, dünyaya barış çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres dünyadaki siyasi duruma ilişkin karamsar tabloya dikkat çekerek; hükümetlere barış, diyalog ve saygı çağrısında bulundu. Guterres, göreve başlaması dolayısıyla yayınladığı görüntülü mesajda, "İnsanlık ailesi olarak çaba gösterdiğimiz saygınlık, umut, ilerleme ve refah gibi hedefler barışa bağlı. Fakat barış da bize bağlı” şeklinde konuştu. Guterres, "2017'yi hep birlikte barış yılı yapalım” dedi.

Guterrres mesajında, sonu gelmeyen savaşlar yüzünden acı çeken milyonlarca kişiye nasıl yardım edileceği sorusunun vicdanını rahatsız ettiğini ifade etti. "Kadınlar, çocuklar ve erkekler öldürülüyor, yaralanıyor, evlerini terk etmek zorunda kalıyor ve yoksullaşıyor” diyen Guterres, yardım konvoylarına, hastanelere ateş açıldığına işaret etti.

"Kimsenin bu savaşları kazanamayacağını, herkesin kaybedeceğini” vurgulayan Guterres, toplumları ve ekonomik sistemleri çökertmek için milyarca dolar harcandığını dile getirdi. Bunların sonucunda bütün bir bölgenin istikrarsızlığa sürüklendiğini belirten Guterres, küresel terörizmin herkesi tehdit ettiğini kaydetti.

Dünya kamuoyuna ve hükümetlere farklıları aşma çağrısında bulunan Guterres, bunun için dayanışma gösterilmesini, diyalog ve saygı arayışı içinde olunmasını istedi.

Guterres, BM Genel Sekreterliği görevini Ban Ki Moon'dan devraldı. 67 yaşındaki Guterres, 1995-2002 yılları arasında Portekiz Başbakanı olarak görev yapmıştı. Başbakanlık döneminin ardından 2005 yılından itibaren 10 yıl süreyle BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürütmüştü.

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