Yeni bir saadet zinciri mi?

T24

Ofis evler

‘Interpol şirketin sahibini arıyor’ iddiası

Hong Kong merkezli QuestNet, kısa sürede zengin olmayı vaadediyor. İstanbul’da ofis evleri kuran şirkete 1750 dolar ödeyerek üye olanlara, kazandırdığı her yeni üye için para verileceği söyleniyor. Polis organizasyonu takip ettiklerini belirtti.Türkiye’de onbinlerce insanın dolandırıldığı “Saadet zinciri Titan”a benzer bir yapılanma, internet üzerinden hızla yayılıyor. Merkezi Hong Kong’da bulunan QuestNet adlı şirket, doğrudan satış (network marketing) yöntemiyle kısa yoldan zengin olmayı vaadederken, emniyet yetkilileri bir süredir sistemle ilgili şikâyetler aldıklarını ve konuyu takip ettiklerini belirtiyor.1997’de 30 bin kişiyi kandırarak milyonlarca lira toplamayı başaran Kenan Şeranoğlu’nun pahalı spor arabalar ve partilerle renklendirdiği gösterişli hayatı cezaevinde son bulmuştu. Titan zincirine benzer, ancak bir ürün satın alınarak dahil olunan uluslararası bir yapılanma ise son birkaç yıldır internet üzerinden hızla yayılıyor. Merkezi Hong Kong’da bulunan ve 12 yıldır faaliyet gösteren Questnet şirketi doğrudan satış (network marketing) yöntemini kullanıyor. Üye olabilmek için 1750 dolar ödenerek bir tatil paketi, taklit mücevher veya sağlıklı yaşam ürünü alınıyor. Ancak şirketin internet üzerinden sattığı pahalı tatil paketleri ve taklit mücevherler gibi ürünlerinin sadece göstermelik ticari faaliyetler olduğu öne sürülüyor.Her kazandırılan yeni üyenin katılımcıya para kazandıracağı söyleniyor. Sisteme giren üyenin, altındaki kişilerin yaptığı her üyeden pay alması şeklinde organize edilen sistem sayesinde haftalık 9 bin dolara kadar para kazanılabileceği iddia ediliyor.Şirketin Türkiye yapılanmasında Bağcılar, Esenler ve Halkalı gibi dar gelirlilerin yaşadığı semtlerde ofis evler kurduğu iddia edilirken, bu evlere davet edilen kişiler ikna edilerek sisteme sokuluyor. Olimpiyat oyunlarından, FİFA’nın düzenlediği futbol şampiyonalarına kadar pek çok prestijli organizasyona sponsor olan Questnet’in böylece tüm dünyada saygın bir imaj oluşturmaya çalıştığı öne sürülüyor. Ancak bazı ülkelerde şirketin faaliyetlerinin yasaklandığı belirtiliyor.İnternetteki forumlarda birçok kişinin sisteme girmeye istekli olduğu görülürken, bazı kişiler ise QuesNet’in bir dolandırıcılıktan ibaret olduğunu savunuyor. Forumlarda Questnet’i savunanlar ile eleştirenlerin sürekli karşı karşıya geldiği görülürken, zaman zaman hararetli tartışmalar da yaşanıyor. Örneğin sistemi eleştirenler şirketin sahibi olduğu belirtilen Vijay Eswaran adlı kişinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtiyor. Questnet savunucuları ise İnterpol’ün aradığı kişinin farklı birisi olduğunu söylüyor. Emniyet yetkilileri, Questnet ile ilgili zaman zaman şikâyetler aldıklarını belirtirken, organizasyonu takip ettiklerini bildirdi. Polis yetkilileri, üye olanların karşılığında bir mal satın aldığı için, organizasyonun Titan Saadet Zinciri’nden farklılığı olduğunu kaydettiler.