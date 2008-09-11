Yeni bir 'Pompei' felaketi yaklaşıyor!

Magma odalarından çıkan maddeleri inceleyen Fransız ve İtalyan araştırmacılar, 1944'ten bu yana "sakin duran" Vezüv'ün patlamasının, 700 bin kişinin hayatını tehdit edebileceğini belirttiler.

Yerin 8-9 km altındaki magma türünün incelenmesinin çok önemli olduğunu kaydeden araştırmacılar, bu magmanın yapısının binlerce yıl öncekine benzer olması halinde, son derece güçlü bir patlamanın meydana gelebileceğini vurguladılar.

Bu magmanın, 1944'teki son patlamada olduğu gibi bazaltik bir yapıya sahip olması halindeyse, patlamanın çok şiddetli olmayabileceği ifade edildi.

Yanardağın 64 yıldır faaliyete geçmemesinin magma cebinin dolmasının durduğu anlamına gelebileceğini, ancak bu durumun yanardağ bacasının tıkandığını da gösterebileceğine dikkati çeken araştırmacılar; baskının yanardağın patlamasına yol açabileceğini, böyle bir senaryonun göz ardı edilemeyeceğini belirttiler.

Haritadan silinen kent: Pompei



Araştırma, Nature (Doğa) dergisinde yayımlandı. Vezüv'ün 24 Ağustos 79'daki patlaması sonucu Pompei haritadan silinmiş, kent iki gün sonunda 6-7 metre derine gömülmüş ve 200 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Bu büyük patlamada çıkan kül ve lav karışımının insanların ve eşyalarının üzerini örtü gibi kaplaması ve oksijenle ilişkiyi kesmesi kalıntıların taşlaşmış şekilde günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştı.



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