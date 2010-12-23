Yeni bir insan türü keşfedildi!

T24-30.000 yaşındaki fosiller, Neandertal ve modern insanın dışında dünya üzerinde yakın zamanda var olmuş bir üçüncü insan türünün varlığına işaret ediyor.



Bilimciler, Sibirya’daki Altay Dağlarında bulunan Denisova Mağarası’nda buldukları 30.000 yaşındaki buluntuların diş ve parmak kemiklerinden aldıkları DNA örneklerini analiz ettiler ve bunun eski ve farklı bir insan türüne ait olduğunu açıkladılar.

Bulunduğu mağaranın adına atfen Denisova’lı anlamına gelen ‘Denisovan’ adı verilen tür, modern insanın taş aletler, takı ve sanatı geliştirmekte olduğu son Buzul Çağı’nda yaşamış. Bu bulgu sonucuna göre, insan soyağacında yakın dönemde yaşamış olan üç tür gündeme geliyor: Modern insan, Neandertal ve Denisovan.

Analizlerin kaynağı olan kemikler ‘X-kadın’ olarak adlandırılan genç bir kıza ait. Bu yılın başında yayınlanmış olan geçici testler kemiklerin tamamen yeni bir türe ait olabileceğini söylüyordu. Şimdilerde bitirilmiş olan tam DNA analizi, kemiklerin gittikçe karmaşık bir hal almakta olan insan soy ağacındaki yerini kesinleştiriyor.



X-kadın’ın bulunuşu, bir Endonezya adasında 2004 yılında ortaya çıkarılmış olan ‘Hobit’ lakaplı ve 90 santimlik tartışmalı potansiyel yeni türün keşfini takip etmişti. Bir çok araştırmacı Hobit’i, kemiklerin gelişim bozukluğu yaşamış bir insana ait olduğunu söyleyerek reddediyor.

Denisovanlar, iki ayakları üzerinde yürümüş olmalarına karşın Neandertal ve modern insanlardan fiziksel açıdan farklılık gösteriyor. Diş şekli insanın çok daha eski bir akrabası olan ve yaklaşık bir milyon yıl önce ortadan kalkan Homo erectus’unkileri andırıyor. Makaleye göre parmak kemikleri ve dişler farklı bireylere ait.

Almanya Leipzig’teki Max Planck Evrimsel Antopoloji Enstitüsü’nden ve çalışmanın yazarlarından Dr. Richard Green, insanın erken dönem atalarından bir grubun 300.000 ila 400.000 yıl önce Afrika’yı terk ettiğini ve hızla parçalanarak yayıldıklarını düşünüyor.





Green’e göre bu parçalardan bir dal Neandertaller’e evrilirken diğeriyse doğuya yönelerek Denisovanları meydana getirmiş. 70.000 yıl kadar önceki bir başka göç dalgası sırasında da modern insan Afrika’yı terk etmiş. Modern insan gruplarından bir tanesi Denisovanlar ile temas etmiş ve bunların DNA’sının izlerine Melanezya’da rastlayabilmek mümkün.