YENİ BİR HAYAT FORMU KEŞFEDİLDİ

T24 - NASA'dan bilim adamları, ABD'nin California eyaletindeki Mono gölünde arsenikle hayatta kalabilen bir bakteri keşfetti. Bu tuhaf bakterinin çok kuvvetli bir zehir olan arsenikle beslenmesi karşısında şaşkınlığa uğrayan bilim adamları, bunun dünya ve dünya dışı yaşam araştırmalarına bambaşka bir bakış getireceği görüşünde.

BBC'nin haberine göre, Arizona Devlet Üniversitesi'nde görev yapan ve Science dergisinin internet sitesinde yer alan araştırmanın yazarlarından Paul C. W. Davies, organizmanın hem fosfor hem de arsenikle üreyebildiğini bunun tam anlamıyla uzaylı ya da dünya dışı bir hayat anlamına gelmese de kesinlikle tuhaf olduğunu" söyledi.

Bugüne dek altı başlıca element yaşamın gelişimi için temel unsurlar kabul ediliyordu.

Bunlar, karbon, hidrojen, azot, oksijen, fosfor ve kükürtten oluşuyor.

Bu bakterinin keşfi ise bilimi yaşamın gelişimi için gerekli temel unsurları yeniden tanımlamak zorunda bırakıyor.

Zira bakteri, fosfor yerine arseniğe maruz kaldığında da üremeye devam ediyor.

Araştırma, dünyada bulunan bir mikrop üzerinde yoğunlaşıyor.

Bununla beraber NASA'nın bu mikrobu tartışmak üzere bir basın toplantısı düzenleyeceği yolundaki açıklama ve bulgunun ayrıntılarının ilan edilmemiş olması, internette "dünyadışı ya da uzaylı yaşam formunun ilan edileceği" yolunda spekülasyonlara yol açmıştı.

İngiltere'deki Gezegenler ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nden Charles Cockell, bu keşfin, yaşamın gelişimi için standart kabul edilen elementlerin mutlak olmayabileceğini gösterdiğini söyledi.

Aynı üniversiteden raporun diğer yazarı Ariel D. Anbar "bu durum bizleri daha nelerin mümkün olduğunu sorgulamaya itiyor" diye konuştu.

Anbar, "Buluş dünyanın dışında da yaşam aramak açısından çok önemli. Çünkü araştırmacıların, yaşamın ne olduğunu bilebilmeleri için önce yaşamı tanımlayabiliyor olmaları lazım" dedi.