Yeni bir etçil memeli türü keşfedildi

T24- Madagaskar'da firavun faresine benzer yeni bir memeli etobur türü keşfedildi.



Bilim insanlarının Madagaskar'ın en büyük gölü Alaotra çevresindeki sulak alanlarda bulduğu bu yeni türe, zoolog ve yazar Gerald Durrell onuruna "Durell vontsirası" adı verildi.



Bir kedi boyutundaki memeliyi ilk kez 2004 yılında gölde yüzerken fark eden bilim insanları, daha sonra yaptıkları araştırmalarda bunun yeni bir tür olduğunu keşfetti.



Sevimli görünüşüyle dikkati çeken memeliye ilişkin bilgilere "Systematics and Biodiversity" dergisinde yer verildi.



