Yeni bir dinozor türü bulundu!

Paleontologlar, Fas'ta şimdiye kadar bilinmeyen bir dinozor türü keşfetti.

"Cretaceous Research" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, büyüklük açısından Tyrannosaurus'a (T-Rex) benzeyen etçil dinozorun yaklaşık 95 milyon yıl önce Afrika'da yaşadığı sanılıyor.

Diğer tüm dinozorlara oranla çok büyük bir göz çukuruna sahip dinozora, J.R.R. Tolkien'in ünlü "Yüzüklerin Efendisi" adlı eserinde kendini kocaman kızıl göz olarak gösteren “Kara Lord Sauron”un adı verildi.

12 metre yüksekliğindeki Sauroniops'ın son derece geniş ve kalın bir kafatasıyla çok sayıda keskin dişe sahip olduğu, kafasının üzerinde de kocaman bir yumru bulunduğu belirlendi.

Avını kafasındaki yumruyla vurarak yakaladığı sanılan Sauroniops, “Jura Devri”nin sonları (150 milyon yıl önce) ile Geç Kalkolitik Dönem sonu (65 milyon yıl önce) arasında yaşayan T-Rex gibi güçlü arka ayakları üzerinde yürüyordu.

İtalya'daki Giovanni Capellini Jeoloji Müzesi'nden paleontolog Andrea Cau, “Dinozorun devasa göz çukurunu görür görmez, aklımıza Yüzüklerin Efendisi'nin Sauron'u geldi. Bu nedenle ona 'Sauroniops' adını verdik” dedi.

Tolkien'in eserinde, “Güç Yüzükleri”yle onlara hükmeden, “Tek Yüzük”ü yapan Sauron, Orta Dünya'daki Mordor ülkesinde Karanlık Kule olarak da bilinen Barad-Dur'un tepesinde devasa bir göz olarak ortaya çıkıyordu.