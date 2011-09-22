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Dünya

Yeni bir dinozor türü!

ABD'nin Utah eyaletinde Raptor cinsi (yırtıcı kuş) yeni bir dinazor türü keşfedildi.

22 Eylül 2011 03:00

T24 - Bilim insanları bu hafta yeni bir raptor dinazor türü olan Talos Sampsnoi'nin keşfini duyurdu.

Yeni dinazor adı konulması adlı çalışmanın başyazarı Lindsay Zanno "Kuzey Amerika'da bu tip bir dinazorun iyi huylu türünün bulunması yıldırım çarpması gibi bir şey" dedi. 

Yeni bir dinozor türü!Bu dinazor kuşlarla yakın akraba olan threpod dinazor grubunun bir parçası. Ağırlığı yaklaşık 38 kilo ve ve büyük ihtimalle etçil bir beslenme şekli vardı. Tüylere - kanat biçiminde tüylere - ve üç pençe benzeri parmaklı ayaklara sahip. 

Her bir ayaktaki pençelerden biri yaratık yürüdüğünde havaya kalkıyordu. Bilim adamları bu pençenin başka bir amaç için kullanıldığını söylüyorlar.

Bir demecinde Zanno "bunun hasar oluşturmak için kullanılan bir araç olarak kullanıldığı anlamına geldiğini" söyledi.

Zanno ve onun ekibinin bulduğu tür yaralı bir pençeye sahipti, bu da araştırmacılara yaratığın günlük hayatına dair bir bakış sunuyor.

Araştırmacılar Talos'un ayağındaki kemikleri incelemek için bir CT tarayıcı kullandılar. Yaranın büyümüş pençelere sahip parmakla sınırlı olduğunu ve ayağın geri kalanını etkilemediğini bulguladılar.Araştırmacılar parmağın ısırılmış ya da kırılmış ve sonra da enfeksiyon kapmış olabileceğini söylüyorlar. 

"Yara bize dinazorun o esnada, bu tip bir yara türüne neden olabilecek yüksek riskli tehlikeli bir şeyler yapmakta olduğunu gösteriyor." dedi Zanno. "Ya avlanmak için ya da diğer türlerin cinsleri ile savaşmakta kullanılıyordu, diğer modern kuşların yaptığı gibi."

Kemikler Güney Utah'da Montana State University'de lisans üstü eğitim alan Mike Knell tarafından bulundu. Kemikler Salt Lake City'deki Utah Doğal Tarih Müze'sinde sergilenecek. 



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