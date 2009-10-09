Geçen hafta Beyoğlu'nda birlikte görülen Şebnem Ferah ile Tuna Kiremitçi ikilisine son olarak G-Mall'da rastlandı.



Çapkınlığıyla tanınan yazar Tuna Kiremitçi, şarkıcı Demet'ten sonra şimdi yeni bir aşkla gündemde. Türk rock müziğin önemli isimlerinden Şebnem Ferah'la sinemaya giden Kiremitçi, her ne kadar daha önce bu ilişki için 'yakın arkadaşım' dese de, romantik film biraz işi bozmuşa benziyor!



Geçtiğimiz günlerde Demet Sağıroğlu ile yollarını ayıran yazar Tuna Kiremitçi, ilk kez 25 Eylül'de Beyoğlu'ndaki bir mekanda samimi şekilde Şebnem Ferah'la görüntülenmişti. Ferah'la sevgili olmalarının mümkün olmadığını da bir röportajında belirten yazar, şimdi kafaları karıştırmışa benziyor.

Beyoğlu'ndaki beraberliklerinden sonra bu defa 3 Ekim Cumartesi akşamı G-Mall'da görülen çift, 21.30 seansına bilet alarak, romantik-komedi filmi 'Kadın Aklı Erkek Aklı'nı izledi. İkilinin samimi görüntüleri akıllara "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu getirdi.

